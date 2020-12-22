Обычно Новый год встречают в кругу друзей, коллег или семьи. Однако бывают ситуации, когда в этот праздник вы остаетесь без компании. Однако не стоит расстраиваться: это прекрасный повод уделить время только себе и отпраздновать его так, как хотите только вы.

Журналисты Life24 подобрали для вас интересные варианты, которые не дадут вам заскучать, если вы встречаете Новый год наедине!

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Снять гостиничный номер для себя

Если вам уже не пришлось тратиться на празднование Нового года в компании, потратьте эти деньги на себя. Да, вы можете снять отель даже в своем городе, и такой Новый год запомнится вам совсем другими впечатлениями. Закажите еду и шампанское в номер, включите новогоднюю музыку, наденьте праздничный наряд и танцуйте! Или примите ванну, закутайтесь в уютный халат и проведите этот вечер в мягком кресле с легкой книгой или фильмами. В любом случае изменение места пойдет вам на пользу.

Устройте себе роскошный Новый год в гостиничном номере / Фото pinterest

Составить планы на год

Это однозначно лучший день для того, чтобы написать цели для себя на следующий год. Не бойтесь, мечтайте смело, подумайте обо всем, что вы так давно хотели воплотить! Запишите на бумаге как большие цели, так и мелочи. Распишите по пунктам, что для этого нужно – так вы со спокойной душой и вдохновением войдете в новый 2021 год.

Киномарафон дома

Классический, но не менее привлекательный вариант. Оденьтесь в любимый удобную одежду, приготовьте любимые блюда или закажите еду, в которой могли себе раньше отказывать, и заварите какао, душистый чай или кофе. Никуда не спешить, выключить соцсети и просто с самого утра наслаждаться любимыми новогодними фильмами без суеты – разве может быть что-то лучше?

Устройте уютный домашний киновечер / Фото Pexels

Упаковать себе подарок на следующий год

Упакуйте небольшую, но символическую вещь в красивую бумагу: новую обложку на загранпаспорт, футболку, фотоальбом, бутылку любимого вина или что-то для вашего хобби. Поставьте напоминание – открыть через пол года. К тому времени вы забудете об этом подарке, и летом это станет для вас приятной неожиданностью.

Упакуйте себе подарок на будущее / Фото Unsplash

Устройте вечер ностальгии

Убедитесь, что ваша жизнь действительно прекрасна: вспомните все то хорошее, что с вами произошло за последний год. Смотрите семейные видео и фото с лучшими друзьями, перечитайте полученные за этот год открытки и поздравления. Это прекрасная возможность вспомнить, сколько замечательных событий, счастливых случайностей и радостных моментов с вами произошло! После такого вам точно захочется встретиться с дорогими вам людьми.

Вспомните лучшее за последний год / Фото Unsplash

Записать себе послание

Запишите видеообращение, в котором расскажите простые вещи: где вы сейчас живете, кем работаете, о чем мечтаете, куда хотите поехать и чего вам не хватает. Не ограничивайте себя во времени, говорите столько, сколько вам нужно. Отложите это видео и посмотрите его ровно через год, вам будет приятно увидеть себя в прошлом. Вы удивитесь, как много в нашей жизни меняется, а мы и не замечаем.

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Проведите этот день активно

Вам необязательно 31 декабря сидеть дома. Если есть возможность, одевайтесь теплее и посетите места, в которые давно не могли попасть. У вас было много работы или вы никак не могли собраться с друзьями? Сейчас самое время. Сходите на каток под открытым небом, покатайтесь на санках или посетите кафе, о котором уже давно слышали. Это поднимет вам настроение и настроит на праздник.

Праздничный каток создаст вам новогоднее настроение / Фото pinterest

В пути

Не каждый решится на такую ​​авантюру. Однако провести новогоднюю ночь в поезде или в ожидании самолета – это новый и необычный опыт. Выберите город, в который вы хотели бы попасть и возьмите билет на ночной рейс. Возможно, вы даже отпразднуете Новый год в новой компании таких же счастливчиков, как и вы!

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь

А на следующий день устройте небольшое путешествие в компании с самим собой и проведите еще несколько дней в незнакомом городе: гуляйте, посещайте ярмарки и наслаждайтесь новые блюда. Вы запомните такой Новый год надолго!

Поздравьте прохожих

Вариант для коммуникабельных людей, которым хочется побольше общения в новогоднюю ночь. Запасайтесь небольшими подарочками, хорошим настроением и приветствуйте прохожих в центре города. Поверьте, никто не останется равнодушным! А вдруг вы встретите кого-то, кто также остался на Новый год в одиночестве? Вы точно поднимете настроение этому человеку.