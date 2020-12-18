Встречать Новый год в этот раз придется в особых условиях: все заведения могут быть закрыты, а корпоративы отменяются. К тому же, гулять в новогоднюю ночь в центре города среди толпы в разгар пандемии не очень хочется. Однако есть несколько вариантов, как отпраздновать необычный Новый год 2021.

Журналисты Life24 подобрали для вас несколько альтернатив, которые позволят весело отпраздновать и вдохновиться на свершения в новом 2021 году.

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Поехать к друзьям в другой город

Конечно, в другом городе могут быть те же карантинные ограничения, однако стоит решиться на смену обстановки. Ведь поездка в другой город – это всегда новые впечатления и эмоции! Это хороший повод посетить старых друзей, которых вы давно не видели, и встретить Новый год в новом месте.

Новый год с лучшими друзьями в другом городе – вам гарантированы новые эмоции / Фото Pexels

Устроить домашнюю вечеринку

Кто сказал, что праздновать дома – скучно? Заранее украсьте помещение новогодним декором, подготовьте новогодний плейлист и пригласите лучших друзей вместе готовить праздничный ужин.

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO

Наденьте праздничный наряд и выберите свой формат вечеринки: играть в увлекательные настольные игры, петь любимые песни в караоке или провести новогоднюю фотосессию с блестками и диско-шаром.

Устройте феерическую домашнюю вечеринку с близкими людьми / Фото Pexels

Глэмпинг

Отличный вариант для тех, кто желает быть ближе к природе, однако не хочет думать об обычных проблемах людей в походах: как разжечь костер, где поставить палатку и как не замерзнуть ночью.

Глэмпинг - это сочетание слов "гламур" и "кемпинг". Отдых среди дикой природы, удалено от цивилизации, однако в сочетании со всеми удобствами и комфортом: кроватями, кухней, санузлом и тому подобное.

Такие "домики" на природе могут выглядеть как большие шатры или купола, но ничем не уступать гостиничным номерам. А еще организаторы такого необычного отдыха, как правило, продумывают интересную программу для посетителей. Даже зимой вы сможете попробовать рыбалку, катание на лыжах и сноубордах, экскурсии и тому подобное.

Глэмпинг – комфортный отдых на природе с комфортом / Фото edik-camp

Дом в горах

У вас собирается большая компания, вы планируете гулять всю ночь и не хотите кому-то мешать? Тогда выбирайте коттедж в горах. В таких больших домах вам будет где разместится, а соседи не будут приходить с просьбой прекратить гуляния. К тому же кто откажется от удовольствия проснуться 1 января и выпить кофе с видом на прекрасные заснеженные горы? Хотя бы ради этого стоит снять коттедж подальше от большого города.

Дома в горах идеально подойдут большим компаниям / Фото blackrock

Отпраздновать одному

Не отказывайте себе в удовольствии хоть раз в жизни встретить Новый год одному. Да-да, воспринимайте это именно как удовольствие, а не как печальный совпадение событий. Это возможность не только организовать празднование так, как вы этого хотите, но и спокойно подвести итоги, подумать о своих достижениях и порадовать себя маленькими мелочами. Приготовьте себе праздничный ужин, украсьте комнату, оденьте любимую теплую пижаму и устройте себе марафон фильмов, которые вы обожаете.

Устройте себе праздничный ужин "на одного" / Фото Pexels