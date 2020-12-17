Заранее намекните любимому о нескольких важных вещах – и это романтический ужин вы будете вспоминать с особым теплом.

Life 24 приготував для вас 5 порад, які можна узгодити разом, щоб таке побачення вийшло надзвичайним.

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Какая концепция?

Попробуйте намекнуть о том, каким вы видите потенциальный романтический ужин. Мы все знаем о лепестках роз, свечах, шоколаде. Традиционность – это замечательно. Но если есть желание, можно придумать множество других нестандартных и крутых вариантов.

Вам нравятся тематические свидания? Это может быть романтический ужин, стилизованный под любимый фильм. Желательно не под ужасы. Несколько сложно представить свидание по мотивам «Кладбища домашних животных» или «Пилы».

Вариантов, чем вдохновиться, на самом деле много. Это могут быть костюмы или меню с эпохи 80-х годов, известных книг или даже ваших общих моментов.

Определитесь с концепцие вечера – свидание сразу станет интереснее / Фото Pixabay

Когда все произойдет?

Если это не сюрприз, то попробуйте договориться об удобной вам дате и времени. Ведь нет ничего хуже, когда неожиданно возникает вариант романтического ужина, а вы в этот момент не можете приехать из-за работы или другие проблемы. Если это сюрприз – мы верим, что все и так будет замечательно.

Как организовать место для свидания?

Какой романтический ужин без приятного приглушенного света и атмосферного музыки? К этому можно добавить еще несколько изюминок, которые классно подойдут для влюбленных: ароматические свечи, композиции из гирлянд и фонарей, маленький подарок и все остальное, что позволит воображение.

В Интернете достаточно интересных примеров романтического ужина, который начинается не на столе. Это может быть ваша кровать, пикниковая зона на пледе или креативно оформленный балкон с видом на ночной город.

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Что вкусного?

Пожалуй, это самый ответственный момент, который стоит обсудить. Пища должна быть вкусной для обоих. И желательно, чтобы не произошли определенные казусы. Попробуйте придерживаться нехитрых трех правил:

Договоритесь о легких блюдах. Потому что тяжесть для желудка – не то, чего ожидаешь во время романтического ужина. Но если очень хочется – лучше взять то, от чего получите настоящее удовольствие.

Не надо тратить много времени на приготовление. Можно отдать все силы на вкусную еду и просто заснуть на кровати от переутомления. Оптимальный вариант, который сэкономит силы, – заказать еду с вашего любимого заведения.

Гастрономические эксперименты – это замечательно. Но перед тем лучше потренироваться готовить новое блюдо, чтобы все получилось вкусно.

Обсудите ваше меню на романтический ужин / Фото Instagram lora12_03

Как развлекаться?

Стоит делать все, что понравится. Будет здорово, как попробовать что-то новое, так и просто поваляться в постели и смотреть фильм. Мы дадим еще несколько идей:

Прогуляться ночью. Как давно вы себе это позволяли? Именно в это время большинство городов особенно красивые.

Как давно вы себе это позволяли? Именно в это время большинство городов особенно красивые. Сыграйте в настольные игры. Life 24 делал подборку пикантных настолок , которые обязательно понравятся влюбленным.

Life 24 делал подборку , которые обязательно понравятся влюбленным. Время массажа. Разве это не станет замечательным продолжением приятного романтического вечера?

Разве это не станет замечательным продолжением приятного романтического вечера? Сделайте что-то вместе. Испеките вместе печенье, нарисуйте друг друга, украсьте елку, вспомните ваши лучшие общие моменты. Идей просто множество.

Но главный секрет лучшего в жизни романтического вечера – чтобы влюбленные кайфовали от времени, проведенного вместе. Тогда каждое такое свидание будет поистине незабываемым.