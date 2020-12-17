Завчасно натякніть коханому про кілька важливих речей – і цю романтичну вечерю ви будете згадувати з особливим теплом.

Life 24 приготував для вас 5 порад, які можна узгодити разом, щоб таке побачення вийшло надзвичайним.

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Яка концепція?

Спробуйте натякнути про те, якою ви бачите потенційну романтичну вечерю. Ми усі знаємо про пелюстки троянд, свічки, шоколад. Традиційність – це чудово. Але якщо є бажання, можна придумати безліч інших нестандартних і крутих варіантів.

Як ви ставитеся до тематичних побачень? Це може бути романтична вечеря стилізована під улюблений фільм. Бажано не під жахи. Дещо складно уявити побачення за мотивами «Кладовища домашніх тварин» або ж «Пили».

Варіантів, чим надихнутися, насправді дуже багато. Це можуть бути костюми чи меню із епохи 80-х років, відомих книжок або навіть ваших спільних моментів.

Визначтеся з концепцією вечора - побачення одразу стане цікавішим / Фото Pixabay

Коли все відбудеться?

Якщо це не сюрприз, то спробуйте домовитися про зручну вам дату і час. Адже немає нічого гіршого, коли несподівано виникає варіант романтичної вечері, а ви у цей момент не можете приїхати через роботу чи інші проблеми. Якщо це сюрприз – то ми віримо, що все і так буде чудово.

Як організувати місце для побачення?

Яка романтична вечеря без приємного приглушеного світла та атмосферної музики? До цього можна додати ще кілька родзинок, які класно підійдуть для закоханих: ароматичні свічки, композиції із гірлянд і ліхтарів, маленький подарунок та все інше, що дозволить уява.

В Інтернеті є достатньо цікавих прикладів романтичної вечері, яка розпочинається не на столі. Це може бути ваше ліжко, пікнікова зона на пледі чи креативно оформлений балкон із видом на нічне місто.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Що смачного?

Мабуть, це найвідповідальніший момент, який варто обговорити. Їжа має бути смачною для обох. І бажано, щоб не сталися певні казуси. Спробуйте дотримуватися нехитрих трьох правил:

Домовтеся про легкі страви. Бо важкість для шлунку – не те, чого очікуєш під час романтичної вечері. Але якщо дуже хочеться – тоді краще взяти те, від чого отримаєте справжнє задоволення.

Не треба витрачати багато часу на приготування. Можна віддати всі сили на смачну їжу і просто заснути на ліжку від перевтоми. Оптимальний варіант, який зекономить сили, – замовити їжу із вашого улюбленого закладу.

Гастрономічні експерименти – це чудово. Але перед тим краще потренуватися готувати нову страву, щоб усе вийшло смачно.

Обговоріть ваше меню на романтичну вечерю / Фото Instagram lora12_03

Як розважатися?

Варто робити все, що сподобається. Буде чудово як спробувати щось нове, так і просто повалятися в ліжку і дивитися фільм. Ми маємо ще кілька ідей:

Прогулятися вночі. Як давно ви собі це дозволяли? Саме в цей час більшість міст є особливо красивими.

Як давно ви собі це дозволяли? Саме в цей час більшість міст є особливо красивими. Зіграйте у настільні ігри. Life 24 робив добірку пікантних настолок , які обов’язково сподобаються закоханим.

Life 24 робив добірку , які обов’язково сподобаються закоханим. Час масажу. Хіба це не стане чудовим продовженням приємного романтичного вечора?

Хіба це не стане чудовим продовженням приємного романтичного вечора? Зробіть щось разом. Це може бути будь-що: спечіть разом печиво, намалюйте один одного, прикрасьте ялинку, згадайте ваші найкращі спільні моменти. Ідей просто безліч.

Але головний секрет найкращого в житті романтичного вечора – щоб закохані кайфували від часу, проведеного разом. Тоді кожне таке побачення буде справді незабутнім.