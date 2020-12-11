Приємні слова коханому чоловікові: топ 100 фраз, які можна сказати або написати
Чоловікам необхідно відчувати себе важливими та потрібними. Їм приємно, коли їхні перемоги помічають, а поразки – розуміють. Доречна похвала або навіть захват дуже підтримують чоловіка, особливо коли він цього дійсно потребує, адже саме тоді чоловік відчуває, що він цінний.
Life24 пропонує найоригінальніші ідеї, як сказати гарні слова коханому чоловікові, аби він був щасливим та відчував, що його люблять.
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Лагідні слова, які сподобаються чоловікові
Висловити свої почуття можна, використовуючи наступні фрази:
- Ти завжди знаходиш слова підтримки. Ти вмієш заспокоїти у важку хвилину
- Ти й уявити не можеш, наскільки важливий для мене
- З тобою не буває нудно
- Ти робиш цей світ кращим
- У мене немає нікого ближчого, ніж ти
- Мій світ став таким різнобарвним, коли ти з’явився у ньому
- Можливо, для когось ти – просто людина, але для мене ти – цілий світ
- Мені подобаються усі твої особливості, адже вони роблять тебе унікальним
- Важко описати, наскільки я тебе ціную
- Люблю в тобі все
- Моє життя наповнюється сенсом поруч з тобою
- Я така щаслива, що ти є
- Твоя присутність – запорука моєї душевної гармонії
- Я так радію, коли чую твої кроки, що наближаються
- Усі негаразди зникають, коли я відчуваю твою підтримку
- Будь-яка радість стає ще більшою, коли я можу розділити її з тобою
- Ти завжди вмієш знайти правильні слова
- Мене вражає, наскільки ти – глибока та мудра людина
- Я захоплююсь твоїм спокоєм, навіть коли навколо хаос
- Обожнюю звучання твого голосу. Він торкається струн моєї душі
- Твоя тепла рука в моїй долоні – це все, що потрібно для щастя
- В твоїх обіймах так надійно і безпечно
- Коли ти обіймаєш мене, все інше стає таким далеким та неважливим
- В твої очах – відбиток Всесвіту
- Ти вмієш мене розсмішити, коли це здається неможливим
- Тільки ти вмієш приймати мене такою, яка я є
- Твоя ніжність розтоплює будь-яку кригу
- В тобі зібрано всі риси характеру, які мені подобаються в людях
- Ти – мій найближчий друг
- З тобою будь-який день – прекрасний
Потрібно підтримувати кохану людину \ Photo by Nathan Dumlao on Unsplash
Теплі слова підтримки коханому
Слова підтримки – важливі у житті кожної людини, щоб падаючи, ми могли підійматись і йти далі, незважаючи на негаразди.
- Я вірю, що ти все зможеш
- Я буду поруч, коли це необхідно
- Я люблю тебе, навіть коли ти похмурий
- Що б не трапилось, ми все здолаємо разом
- Я пишаюсь тобою
- Ти сильний, навіть якщо ти цього не помічаєш
- Ти завжди вмієш знайти вихід з найскладніших ситуацій
- Коли інші опускають руки, ти завжди йдеш вперед
- Ти – справжній боєць
- Ти сміливий і дієш там, де інші здаються
- Жодна поразка тебе не здолає, адже у тебе попереду ще стільки перемог
- Я буду з тобою, навіть коли тобі важко
- Моя любов завжди з тобою
- Ти для мене цінний, незважаючи ні на що
- Ти мене ніколи не розчаруєш
- Для мене – важливий ти, все інше – другорядне
- Я захоплююсь твоєю цілеспрямованістю
- Твоя сила духу вражає
- Все налагодиться, ось побачиш
- Я знаю точно, що у тебе вийде
- Я підтримаю тебе в усіх починаннях
- Мені подобаються твої ідеї, вони такі креативні
- Ти у мене такий розумний
- Я завжди простягну тобі руку допомоги
- Ти можеш на мене розраховувати
- Роби, що потрібно, а я тебе підстрахую
- Ти долав і більші проблеми, здолаєш і ці
- Тобі це до снаги
Слова подяки коханому
Вдячність – основа міцних стосунків \ Photo by Scott Broome on Unsplash
Не слід забувати дякувати близьким за те, що вони поруч.
- Дякую, що ти мене підтримуєш
- Я вдячна тобі за твою терплячість
- Дякую тобі, що робиш моє життя яскравішим
- Я така вдячна, що маю можливість обіймати тебе щовечора
- Дякую, що ти завжди поруч
- Дякую за твою віру в мене
- Дякую за твоє добре серце
- Я вдячна, що ти даруєш мені свою посмішку навіть у похмурі дні
- Дякую, що не забуваєш написати
- Я вдячна, що ти піклуєшся про мене
- Дякую, що намагаєшся мене дивувати
- Дякую, що пам’ятаєш про мене
- Дякую, що ти знаходиш потрібні слова, коли вони такі необхідні
- Я така вдячна тобі, що піднімаєш мені настрій кожного дня
- Дякую за твій особливий погляд на світ
- Дякую, що поруч з тобою так легко
- Дякую, що завжди мене розумієш
- Дякую за твою довіру
- Ти завжди не лише слухаєш, але й чуєш, дякую тобі за це
- Ти вмієш заспокоїти, дякую тобі
- У тебе так добре виходить дарувати позитивні емоції, дякую
- З тобою кожен день, неначе нова пригода, дякую тобі за це
- Від тебе завжди віє теплом, дякую, що зігріваєш мене в найхолодніші дні
- Дякую, що намагаєшся зробити наше життя змістовнішим та цікавішим
- Дякую, що дбаєш про наш затишок
- Дякую, що вчиш мене по-новому пізнавати світ
- Я безмежно вдячна тобі, що ділишся зі мною своїм досвідом
- Дякую, що відкриваєш мені свій внутрішній світ
- Ти вчиш мене бути доброю та розсудливою, дякую тобі
- Дякую, що змінюєш мене на краще
- Дякую тобі, що допомагаєш відкриватись новому
- Дякую, що пробачаєш мені мої помилки
- Ти завжди захищаєш мене, я така вдячна тобі за це
- Ти завжди на моєму боці, дякую тобі
- Прийми мою безмежну вдячність за те, все найкраще віддаєш мені
- Дякую, що знаходиш вільну хвилинку, щоб сказати, що любиш
- Дякую, що розділяєш зі мною всі радощі й негаразди
- Дякую за твою безмежну любов
- Я вдячна, що обіймаєш, коли важко
- Я вдячна тобі за глибину твоїх думок
- Дякую, що зігріваєш добрим словом
- Дякую, що завжди шукаєш свій власний шлях
- Прийми мою вдячність за те, твій погляд завжди наповнений схваленням
Побажання доброго ранку та на добраніч
Гарні слова вранці зігріють теплом та зарядять позитивом близьких людей.
- Добрий ранок! Бажаю тобі чудового дня!
- Привіт! Цей ранок такий чудовий, як твоя посмішка
- Люблю ранки за те, що вони починаються з тебе
- Добрий ранок, моє сонне пташеня! З новим днем!
- Привіт, мій промінчик! Так приємно прокидатись поруч з тобою
- Сонечко, добрий ранок! Радію, що зустрічаю день з тобою
- На добраніч! Гарних тобі снів
- Добраніч, коханий. Нехай тобі насниться щось приємне.
- Засинати з тобою – справжня насолода. Добраніч.
- Люблю засинати у твоїх обіймах. Солодких снів.
- Спи, мій найдорожчий. Нехай тебе нічого не тривожить.
- Засинай, рідний. Я буду оберігати твій сон.
Не забувайте, що компліменти дуже важливі \ Photo by Brooke Cagle on Unsplash
Приємні слова коханому у прозі
Здивуйте коханого ніжними словами, які змусять його серце битися частіше.
- Рідний! Я так радію, що маю змогу бачити тебе щодня! Безмежне щастя - бути поруч з тобою.
- Коханий мій, люблю тебе усім серцем. Дякую, що даруєш мені свій час! Я це справді ціную.
- Проведені з тобою години – безмежна цінність. Радію, що ми разом.
- Мої найкращі спогади пов’язані з тобою, адже ти вмієш навчити літати навіть без крил.
- Дякую, що ти завжди намагаєшся бачити прекрасне у простих речах та радіти дрібницям. Це справді безцінно.
- Щастя моє, життя ще не було таким чудовим, як з тобою.
- Ти – мій спокій в бурхливому океані буденності.
- Залишатись позитивним у будь-якій ситуації – це те, що мене в тобі захоплює.
- З тобою в моє життя прийшли прекрасні зміни, які назавжди перевернули мій світ.
- Твою підтримку я відчуваю, навіть коли ми далеко один від одного.
- Твій лагідний погляд змиває вечірню втому та розвіює усі тривоги. Мені так добре з тобою.
- На цій стежці життя ти – той, хто не дозволить впасти.
- Яка ж це розкіш – завжди мати можливість пригорнутись до твоїх грудей.
- У тебе завжди для мене є те, що дає мені сили рухатись у правильному напрямку.
- Дякую, що відкриваєшся мені, не лукавиш та не прикидаєшся. Дякую за те, що ти – справжній. Це дозволяє відкриватися тобі.
Топ-20 компліментів чоловікові
- За що б ти не брався, у тебе завжди виходить.
- Ти справді надзвичайно талановитий.
- Твоя щирість підкорює.
- У тебе зваблива посмішка.
- Твої очі сяють, коли ти посміхаєшся.
- Люблю твоє волосся, розкуйовджене від вітру.
- Люблю твій дзвінкий сміх.
- У тебе чудове почуття гумору.
- Тану від тепла твоїх долонь.
- Твої обійми – найочікуваніша подія дня.
- З тобою завмирає час.
- Зустріч з тобою – найцінніший подарунок життя.
- Твоя душа – сплетіння ніжності й добра.
- В твоїх вустах – вся магія казок.
- Дотик твоїх рук – це теплий промінь світла.
- Твій голос – моя улюблена мелодія.
- Твоя присутність така бажана для мене.
- Ти – моя перша емоція дня.
- Мої думки в полоні твого серця.
- Твоя любов – це тихий голос вічності.
Не забувайте дарувати своїм коханим компліменти та теплі слова, адже тоді наші близькі відчувають, наскільки вони для нас важливі.
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