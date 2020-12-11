Life24 пропонує найоригінальніші ідеї, як сказати гарні слова коханому чоловікові, аби він був щасливим та відчував, що його люблять.

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Висловити свої почуття можна, використовуючи наступні фрази:



Потрібно підтримувати кохану людину \ Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Теплі слова підтримки коханому

Слова підтримки – важливі у житті кожної людини, щоб падаючи, ми могли підійматись і йти далі, незважаючи на негаразди.

Я вірю, що ти все зможеш

Я буду поруч, коли це необхідно

Я люблю тебе, навіть коли ти похмурий

Що б не трапилось, ми все здолаємо разом

Я пишаюсь тобою

Ти сильний, навіть якщо ти цього не помічаєш

Ти завжди вмієш знайти вихід з найскладніших ситуацій

Коли інші опускають руки, ти завжди йдеш вперед

Ти – справжній боєць

Ти сміливий і дієш там, де інші здаються

Жодна поразка тебе не здолає, адже у тебе попереду ще стільки перемог

Я буду з тобою, навіть коли тобі важко

Моя любов завжди з тобою

Ти для мене цінний, незважаючи ні на що

Ти мене ніколи не розчаруєш

Для мене – важливий ти, все інше – другорядне

Я захоплююсь твоєю цілеспрямованістю

Твоя сила духу вражає

Все налагодиться, ось побачиш

Я знаю точно, що у тебе вийде

Я підтримаю тебе в усіх починаннях

Мені подобаються твої ідеї, вони такі креативні

Ти у мене такий розумний

Я завжди простягну тобі руку допомоги

Ти можеш на мене розраховувати

Роби, що потрібно, а я тебе підстрахую

Ти долав і більші проблеми, здолаєш і ці

Тобі це до снаги

Слова подяки коханому



Вдячність – основа міцних стосунків \ Photo by Scott Broome on Unsplash

Не слід забувати дякувати близьким за те, що вони поруч.