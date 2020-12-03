Навіть сидячи вдома по різні сторони екрану, ви можете влаштовувати найромантичніші побачення, які тільки зміцнять ваші стосунки.

Life24 дає кілька порад, як урізноманітнити свої розмови з коханим по відеозв’язку.

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Подивитись разом фільм

Виберіть один із багатьох сервісів для спільного перегляду фільмів (до прикладу, Netflix Party або Metastream) та влаштуйте собі спільний кіновечір. Якщо ви ще й візьмете улюблені снеки та напої, одягнете зручний домашній одяг та вкриєтесь покривалом у ліжку чи на дивані, цей віртуальний перегляд кіно нічим не відрізнятиметься від звичайного.

Подивіться ваш улюблений фільм разом через спеціальний сервіс/ Фото Pexels

Приготувати разом вечерю

Влаштуйте справжній кулінарний конкурс: хто найшвидше приготує страву за одним і тим же рецептом. Або ж загадайте один одному страви та спробуйте приготувати те, що ніколи раніше не готували. Звісно, ваша друга половинка не зможе повною мірою оцінити ваш кулінарний талант, проте море емоцій та сміху вам гарантовані! А опісля ви можете спокійно разом повечеряти за келихом вина та приємною розмовою.

Влаштувати фотосесію

Під час карантину став популярний формат онлайн-фотосесій, коли модель та фотограф перебувають ледь не у різних країнах. Ми пропонуємо доручити роль фотографа вашому партнеру. Але спочатку підготуйтесь до зйомки:

Покажіть йому, що у вашому гардеробі та дозвольте йому зібрати для вас образ.

Зробіть рум-тур по квартирі.

Нехай вам партнер сам обере локацію та ракурси для зйомки.

Вам залишається лише закріпити телефон на штатив, а вашій другій половинці – керувати процесом, робити знімки екрану або фотографувати сам екран на камеру. Такі фото виходять неідеальними, проте у цьому і є їх родзинка. Ви отримаєте хороший настрій та цілу купу нових фото для вашої сторінки.

Читати один одному

Читайте по черзі уривки з улюблених романів чи вірші, які вас розчулюють, смішать тощо – дайте вашому партнеру можливість відчути те саме, що й ви.Такі моменти завжди пробуджують нові емоції, і якщо раніше ви такого не робили, зараз це обов’язково відкриє вашого партнера з нової сторони.

Влаштуйте собі літературний вечір/ Фото Pexels

Віртуальні екскурсії разом

Якщо реальні подорожі досі лише у ваших мріях, то саме час для спільної онлайн-подорожі. Оглядайте відомі твори мистецтва у найкращих музеях та діліться думками або ж просто спостерігайте за практично будь-яким куточком землі через віртуальні камери. Оберіть онлайн0подорож собі до смаку та переживайте нові враження разом.