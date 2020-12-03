Встретиться с любимым, не выходя из дома: 5 идей для онлайн-свиданий
Даже сидя дома по разные стороны экрана, вы можете устраивать романтические свидания, которые только укрепят ваши отношения.
Life24 дает несколько советов, как разнообразить свои разговоры с любимым по видеосвязи.
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Посмотреть вместе фильм
Выберите один из многих сервисов для совместного просмотра фильмов (к примеру, Netflix Party или Metastream) и устройте себе совместный киновечер. Если вы еще захватите любимые снеки и напитки, наденете удобную домашнюю одежду и укроетесь пледом в постели или на диване, этот виртуальный просмотр кино ничем не будет отличаться от обычного.
Посмотрите ваш любимый фильм вместе через специальный сервис / Фото Pexels
Приготовить вместе ужин
Устройте настоящий кулинарный конкурс: кто быстрее приготовит блюдо по одному и тому же рецепту. Или загадайте друг другу блюда и попробуйте приготовить то, что никогда раньше не готовили. Конечно, ваша вторая половинка не сможет в полной мере оценить ваш кулинарный талант, однако море эмоций и смеха вам гарантированы! А спустя вы можете спокойно вместе поужинать за бокалом вина и приятной беседой.
Устроить фотосессию
Во время карантина стал популярный формат онлайн-фотосессий, когда модель и фотограф находятся чуть ли не в разных странах. Мы предлагаем поручить роль фотографа вашему партнеру. Но сначала подготовьтесь к съемке:
- Покажите ему, что в вашем гардеробе и позвольте ему собрать для вас образ.
- Сделайте рум-тур по квартире.
- Пусть вам партнер сам выберет локацию и ракурсы для съемки.
Вам остается только закрепить телефон на штатив, а вашей второй половинке – руководить процессом, делать снимки экрана или фотографировать сам экран на камеру. Такие фотографии получаются неидеальными, однако в этом и есть их изюминка. Вы получите хорошее настроение и кучу новых фото для вашей страницы.
Читать друг другу
Читайте по очереди отрывки из любимых романов или стихи, которые вас могуть растрогать, смешат и т.д. – дайте вашему партнеру возможность почувствовать то же, что и ви. Такие моменты всегда пробуждают новые эмоции, и если раньше вы такого не делали, сейчас это обязательно откроет вашего партнера с новой стороны.
Устройте себе литературный вечер / Фото Pexels
Виртуальные экскурсии вместе
Если реальные путешествия до сих пор только в ваших мечтах, то самое время для совместного онлайн-путешествия. Осматривайте известные произведения искусства в лучших музеях и делитесь мыслями или просто наблюдайте за практически любым уголком земли через виртуальные камеры. Выберите онлайн-путешествие себе по вкусу и переживайте новые впечатления вместе.
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