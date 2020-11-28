Коронавирус и карантин выходного дня внес свои правила. Теперь в субботу и воскресенье открыты магазины первой необходимости – туда на свидание не пойдешь. Если дома грустно, то единственный выход – устроить свидание на улице.

Квест

К такому свиданию нужно подготовиться заранее. Нарисуйте карту, по которой ваш любимый должен пройти и собрать подарки. Например, он должен отгадать место, где вы впервые увиделись. Когда он вас туда приведет – вручите ему символический подарок. Например, блокнот на 2021 год или просто шоколадку.

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Прогулка в лесу

За вашем городом есть лес? Прекрасно! Время подышать свежим воздухом вместе с любимым. Сейчас там очень красиво – опавшие листья и тишина. Именно то, что нужно для романтического свидания. Не забудьте тепло одеться, чтобы не заболеть. И взять с собой еду для маленького пикника – фрукты и вино.



Осенний лес \ Photo by Sebastian Pichler on Unsplash

Велопрогулка

Такой вид свидания поможет лучше узнать друг друга. Вы вместе по-новому посмотрите на привычные места и будете преодолевать барьеры для велосипедистов, которые есть в большом городе. Если у вас нет транспорта – возьмите его в аренду. И не забудьте заранее сделать бутерброды, потому что такая прогулка займет много энергии.



Велопрогулка поможет увидеть город по-новому \ Photo by Everton Vila on Unsplash

Спортивные упражнения

Можете попробовать что-то новое. Например, бег по улицам города. Или просто выйдите во двор дома к тренажерам. Помогайте друг другу в выполнении упражнений. Спорт объединяет людей.

Фотоквест

При выходе из дома выберите, где будете фотографироваться. Это может быть что-то очень необычное. Например, магазин сантехники. Есть два варианта. Первый – ищете по карте все такие магазины и начинаете марафон по ним. Второй – выбираете один район города и ищете места, где продают сантехнику.