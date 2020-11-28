Коронавірус та карантин вихідного дня вніс свої правила. Тепер у суботу та неділю відкриті магазини першої необхідності – туди на побачення не підеш. Якщо дома сумно, то єдиний вихід – влаштувати побачення на вулиці.

Квест

До такого побачення потрібно підготуватися наперед. Намалюйте карту, по якій ваш коханий має пройти і зібрати подарунки. Наприклад, він має відгадати місце, де ви вперше побачилися. Коли він вас туди приведе – вручіть йому символічний подарунок. Наприклад, блокнот на 2021 рік або просто шоколадку.

Читайте також: Топ-5 фільмів про реальних жінок, які пішли проти правил і перемогли

Прогулянка у лісі

За вашим містом є ліс? Чудово! Час подихати свіжим повітрям разом з коханим. Зараз там дуже красиво – опале листя та тиша. Саме те, що треба для романтичного побачення. Не забудьте тепло одягнутися, щоб не захворіти. І взяти з собою їжу для маленького пікніка – фрукти та вино.



Осінній ліс\ Photo by Sebastian Pichler on Unsplash

Велопрогулянка

Такий вид побачення допоможе краще дізнатися один одного. Ви разом по-новому подивитеся на звичні місця та будете долати бар'єри для велосипедистів, які є у великому місті. Якщо у вас нема транспорту – візьміть його в оренду. І не забудьте наперед зробити канапки, бо така прогулянка забере багато енергії.



Велопрогулянка допоможе побачити місто по-новому \ Photo by Everton Vila on Unsplash

Спортивні вправи

Можете спробувати щось нове. Наприклад, біг по вулицях міста. Або просто вийдіть у двір будинку до тренажерів. Допомагайте один одному у виконанні вправ. Спорт об'єднує людей.

Фотоквест

При виході з дому оберіть біля чого будете фотографуватися. Це може бути щось дуже незвичне. Наприклад, магазин сантехніки. Є два варіанти. Перший – шукаєте по карті всі такі магазини та починаєте марафон по них. Другий – вибираєте один район міста і там шукаєте місця, де продають сантехніку.