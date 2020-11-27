Усім подобається читати історії про рокових жінок і їхній успіх. Проте піднятися до вершин не завжди легко. Журналісти Life 24 підготували підбірку фільмів про сильних жінок.

За статевою ознакою



Фільм про юристку, яка боролася проти сексизму \ Фото з відкритих джерел

Рік виходу: 2018

Акторський склад: Фелісіті Джонс, Армі Хаммер, Джастін Теру, Сем Уотерстон, Кеті Бейтс, Кейлі Спені, Стівен Рут

Це драма, яка заснована на реальних подіях 1970-х років. Розповідають про перші кар’єрні роки феміністки та судді Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург. Вона активно бореться з сексизмом, адже її після успішного закінчення Колумбійської школи права не хотіли брати на роботу. Вона влаштовується викладачем курсу "Статева дискримінація та закон".

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Гінзбург хоче змінити закони, які базуються на різниці за статевою ознакою. Вона починає готуватися до справи Чарлза Моріца. За допомогою звертається до авторитетних правників, але вони вважають справу програшною. Проте головна героїня не здається і виграє.

Ерін Брокович



Фільм "Ерін Брокович" знятий на реальних подіях \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2000

Акторський склад: Джулія Робертс, Альберт Фінні, Аарон Екхарт, Кончата Феррелл,

Ті-Джей Тайн, Вейд Вільямс, Майкл Гарні, Мардж Гельґенберґер

В сюжеті фільму теж реальна історія про жінку, яка без юридичної освіти досягла значних успіхів. Ерін Брокович двічі розлучена і має трьох дітей. Вона була у пошуку робити без освіти. Її козирі – сміливість та розум.

Вона влаштовується помічницею адвоката і знаходить документи про компанію, яка зливає токсичні відходи. Маленька юридична фірма не може потягнути таку справу, але Ерін не здається. Вона багато часу приділяє розслідуванню, забувши про особисте життя. І все ж досягає успіху.

Цікавий факт – реальна Ерін Брокович підтвердила, що фільм точний на 99%.

Джой



Фільм про жінку, яка побудувала бізнес з унікальним продуктом \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2015

Акторський склад: Дженніфер Лоуренс, Роберт де Ніро, Бредлі Купер, Едгар Рамірес, Дайан Ледд, Вірджинія Медсен, Ізабелла Росселліні, Даша Поланко, Елізабет Рем, Сьюзен Луччі

Реальна історія про винахідницю Джой Мангано. Вона була мамою-одиначкою з двома дітьми. Ще з нею під дахом жила її мама, бабуся та колишній чоловік. Від безвихідності вона створює унікальну та сенсаційну річ – самовіджимну швабру. Після цього Джой опиняється у світі жорстокого бізнесу, але успішно проходить всі випробування.

Залізна леді



Маргарет Тетчер не боялася критики після своїх рішень \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2011

Акторський склад: Меріл Стріп, Джим Броудбент, Ентоні Хед, Роджер Аллам, Річард Е. Грант, Айейн Глен

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Фільм про надзвичайно впливову жінку – першу прем’єр-міністерку Великобританії Маргарет Тетчер. Режисер розказав історію її становлення, коли вона ще була студенткою та йшла проти системи. До того моменту, коли її ім’я було на перших сторінках усіх світових газет.

Фільм зняли ще за життя Тетчер і вона сприйняла його негативно.

Джекі



У фільмі показують стан Жаклін після смерті Джона Кеннеді \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2016

Акторський склад: Наталі Портман, Пітер Сарсгаард, Грета Гервіг, Біллі Крудап, Джон Херт, Річард Е. Грант, Каспар Філліпсон, Бет Грант, Джон Керролл Лінч, Макс Казелла

Події фільму розгортаються у 1963 році навколо легендарної Жаклін Кеннеді. Досі всі захоплюються її гідною поведінкою після смерті Джона Кеннеді. Проте, що вона відчувала всередині? Як оговталася від трагічних подій? Режисер спробував передати всі її почуття.