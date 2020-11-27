Всем нравится читать истории о роковых женщин и их успех. Однако подняться к вершинам не всегда легко. Журналисты Life 24 подготовили подборку фильмов о сильных женщин.

По половому признаку



Фильм о юристке, которая боролась против сексизма \ Фото из открытых источников

Год выхода: 2018

Актерский состав: Фелисити Джонс, Арми Хаммер, Джастин Теру, Сэм Уотерстон, Кэти Бейтс, Кейли Спен, Стивен Рут

Это драма, основанна на реальных событиях 1970-х годов. Рассказывает о первых карьерных годах феминистки и судьи Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Она активно борется с сексизмом, ведь ее после успешного окончания Колумбийской школы права не хотели брать на работу. Она устраивается преподавателем курса "Половая дискриминация и закон".

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Гинзбург хочет изменить законы, основанные на разнице по половому признаку. Она начинает готовиться к делу Чарльза Морица. За помощью обращается к авторитетным юристам, но они считают дело проигрышной. Однако главная героиня не сдается и выигрывает.

Эрин Брокович



Фильм "Эрин Брокович" снят на реальных событиях \ Кадр из фильма

Год выхода: 2000

Актерский состав: Джулия Робертс, Альберт Финни, Аарон Экхарт, Кончата Феррелл,

Ти-Джей Тайн, Уэйд Уильямс, Майкл Хорошие, Мардж Гельґенберґер

В сюжете фильма тоже реальная история о женщине, которая без юридического образования достигла значительных успехов. Эрин Брокович дважды разведена и имеет троих детей. Она была в поиске делать без образования. Ее козыри – смелость и ум.

Она устраивается помощницей адвоката и находит документы о компании, которая сливает токсичные отходы. Маленькая юридическая фирма не может потянуть такое дело, но Эрин не сдается. Она много времени уделяет расследованию, забыв о личной жизни. И все же добивается успеха.

Интересный факт – реальная Эрин Брокович подтвердила, что фильм точный на 99%.

Джой



Фильм о женщине, которая построила бизнес с уникальным продуктом \ Кадр из фильма

Год выхода: 2015

Актерский состав: Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Брэдли Купер, Эдгар Рамирес, Дайан Лэдд, Вирджиния Мэдсен, Изабелла Росселлини, Даша Поланко, Элизабет Рем, Сьюзен Луччи

Реальная история о изобретательнице Джой Мангано. Она была мамой-одиночкой с двумя детьми. Еще с ней под крышей жила ее мама, бабушка и бывший муж. От безысходности она создает уникальную и сенсационную вещь – самоотжимающуюся швабру. После этого Джой оказывается в мире жестокого бизнеса, но успешно проходит все испытания

Железная леди



Маргарет Тэтчер не боялась критики после своих решений \ Кадр из фильма

Год выхода: 2011

Актерский состав: Мерил Стрип, Джим Броудбент, Энтони Хэд, Роджер Аллам, Ричард Э. Грант, Айэйн Глен

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Фильм о чрезвычайно влиятельном политике – первой женщине премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер. Режиссер рассказал историю ее становления, когда она еще была студенткой и шла против системы. К тому моменту, когда ее имя было на первых страницах всех мировых газет.

Фильм сняли еще при жизни Тэтчер и она восприняла его отрицательно.

Джеки



В фильме показывают состояние Жаклин после смерти Джона Кеннеди \ Кадр из фильма

Год выхода: 2016

Актерский состав: Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг, Билли Крудап, Джон Херт, Ричард Э. Грант, Каспар Филлипсон, Бет Грант, Джон Кэрролл Линч, Макс Казелла

События фильма разворачиваются в 1963 году вокруг легендарной Жаклин Кеннеди. До сих пор все восхищаются ее достойным поведением после смерти Джона Кеннеди. О том, что она чувствовала внутри? Как оправилась от трагических событий? Режиссер попытался передать все ее чувства.