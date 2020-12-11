Life24 предлагает оригинальные идеи, как сказать хорошие слова любимому мужчине, чтобы он был счастливым и чувствовал, что его любят.

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Выразить свои чувства можно, используя следующие фразы:



Нужно поддерживать любимого человека​\ Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Теплые слова поддержки любимому

Слова поддержки – важные в жизни каждого человека, чтобы падая, мы могли подниматься и идти дальше, несмотря на невзгоды.

Я верю, что ты все сможешь

Я буду рядом, когда это необходимо

Я люблю тебя, даже когда ты мрачный

Что бы ни случилось, мы все преодолеем вместе

Я горжусь тобой

Ты сильный, даже если ты этого не замечаешь

Ты всегда умеешь найти выход из самых сложных ситуаций

Когда другие опускают руки, ты всегда идешь вперед

Ты – настоящий боец

Ты смелый и действуешь там, где другие сдаются

Ни одно поражение тебя не одолеет, ведь у тебя впереди еще столько побед

Я буду с тобой, даже когда тебе трудно

Моя любовь всегда с тобой

Ты для меня ценен, несмотря ни на что

Ты меня никогда не разочаруешь

Для меня – важен ты, все остальное – второстепенно

Я восхищаюсь твоей целеустремленностью

Твоя сила духа поражает

Все наладится, вот увидишь

Я знаю точно, что у тебя получится

Я поддержу тебя во всех начинаниях

Мне нравятся твои идеи, они такие креативные

Ты у меня такой умный

Я всегда протяну тебе руку помощи

Ты можешь на меня рассчитывать

Делай, что нужно, а я тебя подстрахую

Ты преодолевал и большие проблемы, одолеешь и эти

Тебе это по силам

Слова благодарности любимому



Благодарность – основа крепких отношений \ Photo by Scott Broome on Unsplash

Не следует забывать благодарить близких за то, что они рядом.