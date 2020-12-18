Зустрічати Новий рік цього разу доведеться в особливих умовах: усі заклади можуть бути закриті, а корпоративи відміняються. До того ж, гуляти у новорічну ніч центром міста серед натовпу у розпал пандемії не дуже хочеться. Проте є декілька цікавих варіантів, як відсвяткувати незвичний Новий рік 2021.

Журналісти Life24 підібрали для вас кілька альтернатив, які дозволять весело відсвяткувати та надихнутись на звершення у новому 2021 році.

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Поїхати до друзів в інше місто

Звісно, в іншому місті можуть бути ті самі карантинні обмеження, проте варто наважитись на зміну умов. Адже поїздка в інше місто – це завжди нові враження та емоції! Це хороший привід навідати старих друзів, яких ви давно не бачили, та зустріти Новий рік у новому місці.

Новий рік з найкращими друзями в іншому місті – вам гарантовані нові емоції/ Фото Pexels

Влаштувати домашню вечірку

Хто сказав, що святкувати вдома – нудно? Заздалегідь прикрасьте помешкання новорічним декором, підготуйте новорічний плейлист та запросіть найкращих друзів разом готувати святкову вечерю.

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Одягніть святкове вбрання та оберіть свій формат вечірки: грати у захопливі настільні ігри, співати улюблені пісні в караоке чи влаштувати новорічну фотосесію з блискітками та диско-шаром.

Влаштуйте феєричну домашню вечірку з найближчими людьми/ Фото Pexels

Глемпінг

Чудовий варіант для тих, хто бажає бути ближче до природи, проте не хоче думати про звичайні проблеми людей у походах: як розпалити вогнище, де поставити намет та як не замерзнути вночі.

Глемпінг – це поєднання слів "гламур" та "кемпінг". Відпочинок серед дикої природи, віддалено від цивілізації, проте у поєднанні з усіма зручностями та комфортом: ліжками, кухнею, санвузлом тощо.

Такі "будиночки" на природі можуть виглядати як великі шатра або ж куполи, але нічим не поступатись готельним номерам. А ще – організатори такого незвичайного відпочинку, як правило, продумують цікаву програму для відвідувачів. Навіть взимку ви зможете спробувати рибалку, катання на лижах та сноубордах, екскурсіях тощо.

Глемпінг – комфортний відпочинок на природі з комфортом/ Фото edik-camp

Будинок у горах

У вас збирається велика компанія, ви плануєте гуляти всю ніч і не хочете комусь заважати? Тоді обирайте котедж у горах. У таких великих будинках вам буде де розміститься, а сусіди не приходитимуть з проханням припинити гуляння. До того ж хто відмовиться від насолоди прокинутись 1 січня і випити кави з виглядом на прекрасні засніжені гори? Хоча б заради цього варто винайняти помешкання подалі від великого міста.

Будинки в горах ідеально підійдуть великим компаніям/ Фото blackrock

Відсвяткувати самому

Не відмовляйте собі у задоволенні хоч раз у життя зустріти Новий рік самому. Так-так, сприймайте це саме як задоволення, а не як сумний збіг подій. Це можливість не тільки організувати святкування так, як ви цього хочете, а й спокійно підбити підсумки року, подумати про свої досягнення та порадувати себе маленькими дрібницями. Приготуйте собі святкову вечерю, прикрасьте кімнату, одягніть улюблену теплу піжаму та влаштуйте собі марафон фільмів, які ви обожнюєте.

Влаштуйте собі святкову вечерю "на одного"/ Фото Pexels