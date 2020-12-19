Все будет хорошо: 10 обещаний, которые улучшат вашу жизнь в 2021 году
2020 году подходит к своему завершению. Время подводить итоги и делать выводы. Попробуйте оценить, что вам нравится в своей жизни, а что – стоит изменить. С этого шага начинаются положительные изменения.
Журналисты Life 24 собрали 10 важных предновогодних обещаний, которые стоит воплотить, чтобы изменить жизнь к лучшему. Попробуйте выполнить хотя бы несколько из них – и вы будете счастливее в 2021 году.
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Я стану активной
Секрет красивой фигуры – не всегда в тяжелых физических тренировках в спортзале. Старайтесь больше двигаться и меньше отдыхать на диване. Организм скажет вам спасибо, когда вместо лифта вы подниметесь домой по лестнице или выйдете на утреннюю пробежку. Если долго работаете за компьютером, берите маленькую паузу на 5 минут и проведите разминку.
Небольшая, но регулярная физическая активность позволит избежать значительных проблем со здоровьем. Это не сложно.
Старайтесь больше двигаться в 2021 году / Фото Pixabay
Я буду лучше питаться
Правильная еда – еще один секрет хорошей фигуры. Научитесь считать калории, которые потребляете. Так вы поймете, что можно есть, а что нежелательно. Конечно, полностью запретить себе употреблять фастфуд или сладости не получится.
Но этого и не надо. Вы можете позволять себе время от время вредную пищу, если в целом питаетесь правильно. Но не забывайте о калориях.
Я буду нормально спать
Как только вы начнете высыпаться – качество вашей жизни улучшится. Попробуйте выработать точный механизм: ложитесь и просыпаетесь в один и тот же час каждый день. Не сидите в телефоне или в ноутбуке перед сном. И желательно не пейте кофе на вечер. Несколько простых правил – и вы увидите, что утро понедельника – это не катастрофа.
Я буду более сконцентрирована
Как часто мы занимаемся делом и отвлекаемся на ненужные вещи. Звонки, сообщения в соцсетях, ненужные новости – это все то, что может подождать в конкретный момент. Отстраните себя от всех факторов, которые отвлекают во время работы.
Выключите оповещения на телефоне и закройте лишние вкладки. Вы увидите, как начнете успевать гораздо больше, а голова не будет перегружена лишней информацией.
Я буду более организованной
Время всегда можно контролировать. Начните это делать уже с новогодней ночи. Подумайте о своих мечтах и стремлениях в 2021 году. Запишите все в блокноте и определите конкретные сроки. Запланированные цели значительно легче добываются.
Я научусь радоваться мелочам
У нас столько дел и обязанностей, что мы просто разучились радоваться маленьких безделушек. Иногда даже чашка вкусного чая может спасти очень сложный день. Если вы чувствуете, что просто эмоционально обессиленные, то все. Остановитесь! Побалуйте себя чем-то приятным – шоколадкой, бокалом вина или обычной прогулкой по парку.
Не забывайте радоваться по мелочам / Фото Pixabay
Я буду больше читать
Хорошая книга – прекрасный способ оторваться от бешеного мира. А еще очень полезен: вы "прокачиваете" свой ум новыми знаниями, улучшаете память и узнаете новое. Зайдите в книжный магазин и купите то, что давно хотели прочитать.
Я найду новое хобби
Попробуйте найти время для нового хобби. Оно сделает жизнь намного интереснее. Пусть 2021 принесет вам новое увлечение. Что это будет: или игра на гитаре, или новый язык, или вышивания, или танцы, или пение – решать вам.
Я больше выезжать на природу
Люди начинали свою историю не в стенах офиса или «бетонных коробках», а среди природы. Попробуйте хотя бы несколько раз в год бежать из привычной жизни в объятия леса или гор. Это очищает: вы сможете «перезагрузить» себя и выбросить негативные эмоции.
Почаще выезжайте на природу / Фото Pixabay
Я буду меньше сидеть в социальных сетях
Они затягивают – это стоит признать. Все сообщения, уведомления, лайки, фотографии и прочий «цифровой мусор» забирает слишком много времени, которое можно использовать гораздо полезнее.
Конечно, не стоит полностью удаляться из всего. Это слишком жестко. Но попробуйте сидеть там значительно меньше. 1-2 часов в день будет достаточно, чтобы всем отписать и все прочитать.
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