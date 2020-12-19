2020 году подходит к своему завершению. Время подводить итоги и делать выводы. Попробуйте оценить, что вам нравится в своей жизни, а что – стоит изменить. С этого шага начинаются положительные изменения.

Журналисты Life 24 собрали 10 важных предновогодних обещаний, которые стоит воплотить, чтобы изменить жизнь к лучшему. Попробуйте выполнить хотя бы несколько из них – и вы будете счастливее в 2021 году.

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Я стану активной

Секрет красивой фигуры – не всегда в тяжелых физических тренировках в спортзале. Старайтесь больше двигаться и меньше отдыхать на диване. Организм скажет вам спасибо, когда вместо лифта вы подниметесь домой по лестнице или выйдете на утреннюю пробежку. Если долго работаете за компьютером, берите маленькую паузу на 5 минут и проведите разминку.

Небольшая, но регулярная физическая активность позволит избежать значительных проблем со здоровьем. Это не сложно.

Старайтесь больше двигаться в 2021 году / Фото Pixabay

Я буду лучше питаться

Правильная еда – еще один секрет хорошей фигуры. Научитесь считать калории, которые потребляете. Так вы поймете, что можно есть, а что нежелательно. Конечно, полностью запретить себе употреблять фастфуд или сладости не получится.

Но этого и не надо. Вы можете позволять себе время от время вредную пищу, если в целом питаетесь правильно. Но не забывайте о калориях.

Я буду нормально спать

Как только вы начнете высыпаться – качество вашей жизни улучшится. Попробуйте выработать точный механизм: ложитесь и просыпаетесь в один и тот же час каждый день. Не сидите в телефоне или в ноутбуке перед сном. И желательно не пейте кофе на вечер. Несколько простых правил – и вы увидите, что утро понедельника – это не катастрофа.

Я буду более сконцентрирована

Как часто мы занимаемся делом и отвлекаемся на ненужные вещи. Звонки, сообщения в соцсетях, ненужные новости – это все то, что может подождать в конкретный момент. Отстраните себя от всех факторов, которые отвлекают во время работы.

Выключите оповещения на телефоне и закройте лишние вкладки. Вы увидите, как начнете успевать гораздо больше, а голова не будет перегружена лишней информацией.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Я буду более организованной

Время всегда можно контролировать. Начните это делать уже с новогодней ночи. Подумайте о своих мечтах и ​​стремлениях в 2021 году. Запишите все в блокноте и определите конкретные сроки. Запланированные цели значительно легче добываются.

Я научусь радоваться мелочам

У нас столько дел и обязанностей, что мы просто разучились радоваться маленьких безделушек. Иногда даже чашка вкусного чая может спасти очень сложный день. Если вы чувствуете, что просто эмоционально обессиленные, то все. Остановитесь! Побалуйте себя чем-то приятным – шоколадкой, бокалом вина или обычной прогулкой по парку.

Не забывайте радоваться по мелочам / Фото Pixabay

Я буду больше читать

Хорошая книга – прекрасный способ оторваться от бешеного мира. А еще очень полезен: вы "прокачиваете" свой ум новыми знаниями, улучшаете память и узнаете новое. Зайдите в книжный магазин и купите то, что давно хотели прочитать.

Я найду новое хобби

Попробуйте найти время для нового хобби. Оно сделает жизнь намного интереснее. Пусть 2021 принесет вам новое увлечение. Что это будет: или игра на гитаре, или новый язык, или вышивания, или танцы, или пение – решать вам.

Я больше выезжать на природу

Люди начинали свою историю не в стенах офиса или «бетонных коробках», а среди природы. Попробуйте хотя бы несколько раз в год бежать из привычной жизни в объятия леса или гор. Это очищает: вы сможете «перезагрузить» себя и выбросить негативные эмоции.

Почаще выезжайте на природу / Фото Pixabay

Я буду меньше сидеть в социальных сетях

Они затягивают – это стоит признать. Все сообщения, уведомления, лайки, фотографии и прочий «цифровой мусор» забирает слишком много времени, которое можно использовать гораздо полезнее.

Конечно, не стоит полностью удаляться из всего. Это слишком жестко. Но попробуйте сидеть там значительно меньше. 1-2 часов в день будет достаточно, чтобы всем отписать и все прочитать.