2020 рік підходить до свого завершення. Час підводити підсумки та робити висновки. Спробуйте оцінити, що вам подобається у своєму житті, а що – варто змінити. З цього кроку починаються позитивні зміни.

Журналісти Life 24 зібрали 10 важливих передноворічних обіцянок, які варто втілити, щоб змінити життя на краще. Спробуйте виконати хоча б кілька із них – і ви будете щасливішими у 2021 році.

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Я стану активною

Секрет красивої фігури – не завжди у важких фізичних тренуваннях у спортзалі. Старайтеся більше рухатися і менше відпочивати на дивані. Організм вам подякує, коли замість ліфта ви підніметеся додому сходами чи вийдете на ранкову пробіжку. Якщо довго працюєте за комп’ютером, беріть маленьку паузу на 5 хвилин та проведіть розминку.

Невелика, але регулярна фізична активність дозволить уникнути значних проблем зі здоров’ям. Це не складно.

Старайтеся більше рухатися у 2021 році / Фото Pixabay

Я буду краще харчуватися

Правильна їжа – ще один секрет хорошої фігури. Навчіться рахувати калорії, які споживаєте. Так ви зрозумієте, що можна їсти, а що небажано. Звісно, повністю заборонити собі вживати фастфуд чи солодощі не вийде.

Але цього і не треба. Ви можете дозволяти собі час від час шкідливу їжу, якщо загалом харчуєтеся правильно. Та не забувайте про калорії.

Я нормально спатиму

Як тільки ви почнете висипатися – якість вашого життя покращиться. Спробуйте виробити точний механізм: лягаєте та прокидаєтеся в одну й ту саму годину кожного дня. Не сидіть в телефоні чи в ноутбуці перед сном. І бажано не пийте каву на вечір. Кілька простих правил – і ви побачите, що ранок понеділка – це не катастрофа.

Я буду більш сконцентрована

Як часто ми займаємося справою і відволікаємося на непотрібні речі. Дзвінки, повідомлення в соцмережах, непотрібні новини – це все те, що може почекати в конкретний момент. Відстороніть себе від усіх факторів, які відволікають під час роботи.

Вимкніть сповіщення на телефоні та позакривайте зайві вкладки. Ви побачите, як почнете встигати значно більше, а голова не буде перевантажена зайвою інформацією.

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Я буду більш організованою

Час завжди можна контролювати. Розпочніть це робити вже з новорічної ночі. Подумайте про свої мрії та прагнення на 2021 рік. Запишіть усе у блокноті та визначте конкретні терміни. Заплановані цілі значно легше здобуваються.

Я навчуся тішитися дрібницям

У нас стільки справ і обов’язків, що ми просто розучилися радіти від маленьких дрібничок. Деколи навіть чашка смачного чаю може врятувати дуже складний день. Якщо ви відчуваєте, що просто емоційно знесилені, то все. Зупиніться! Потіште себе чимось приємним – шоколадкою, келихом вина чи звичайною прогулянкою по парку.

Не забувайте тішитися дрібницями / Фото Pixabay

Я більше читатиму

Хороша книга – прекрасний спосіб відірватися від шаленого світу. А ще дуже корисний: ви «прокачуєте» свій розум новими знаннями, покращуєте пам’ять і дізнаєтеся нове. Зайдіть в книгарню і купіть те, що давно хотіли прочитати.

Я знайду нове хобі

Спробуйте знайти час для нового хобі. Воно зробить життя значно цікавішим. Нехай 2021 рік принесе вам нове захоплення. Що це буде: чи гра на гітарі, чи нова мова, чи вишивання, чи танці, чи співи – вирішувати вам.

Я більше виїжджатиму на природу

Люди починали свою історію не в стінах офісу чи «бетонних коробках», а серед природи. Спробуйте хоча б кілька разів на рік тікати зі звичного життя в обійми лісу чи гір. Це очищає: ви зможете «перезавантажити» себе і викинути негативні емоції.

Частіше виїжджайте на природу / Фото Pixabay

Я менше сидітиму в соціальних мережах

Вони затягують – це варто визнати. Всі повідомлення, сповіщення, лайки, фотографії та інше «цифрове сміття» забирає занадто багато часу, який можна використати набагато корисніше.

Звісно, не варто повністю видалятися зі всього. Це занадто жорстко. Але спробуйте сидіти там значно менше. 1-2 годин на день буде достатньо, щоб усім відписати і все прочитати.