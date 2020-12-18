Наше життя потихеньку входить у передноворічний ритм. Хочеться закутатися в плед, дивитися улюблені фільми із келихом вина та відчути справжню зимову казку. Давайте створимо її разом. Розпочнемо із красивого новорічного декору вашої оселі.

Life 24 підготував 10 особливих варіантів, як святково прикрасити вітальню до Нового року. Вони нестандартні. Тому обов’язково здивують ваших рідних та друзів.

До теми Де і як відсвяткувати Новий рік 2021 в умовах пандемії: 5 цікавих ідей

Святкові кольори

Визначтеся з основними відтінками новорічного декору у вітальні. Це можуть бути класичні поєднання – червоний з білим, срібний із білим чи білий із голубим. Але не обов’язково дотримуватися традиційних смаків. Візьміть ті кольори, які вам сподобаються. Часто композиції із нестандартних рожевих, синіх, помаранчевих чи фіолетових тонів стають цікавішими за звичайні варіанти.

Основні кольори обрали? Тоді спробуйте втілити вашу кольорову палітру навіть в найменших деталях декору. Це додасть гармонії у вашій святковій вітальні.

Дотримуйтеся основної кольорової гамми / Фото Pinterest

Візьміть ті кольори, які вам подобаються / Фото Pinterest

Нестандартні прикраси

Справді, новорічний декор складно уявити без гірлянд, іграшок та схожих прикрас. Спробуйте "розбавити" їх нестандартними рішеннями. Поєднайте звичні композиції гілочками дерев, шишками чи фруктами. За потреби їх можна помалювати спеціальними фарбами.

Лише уявіть, який святковий запах літатиме по вашій вітальні. І ще один практичний плюс – такі прикраси неможливо розбити.

Є безліч нестандартних рішень, як прикрасити вітальню / Фото Pinterest

Гілочки дерев - чудовий варіант для новорічного інтер’єру / Фото Pinterest

Особлива ялинка

Ялинка – справжня королева новорічних свят. Але якщо у вітальні занадто мало місця для такої красуні або не хочеться кілька тижнів прибирати хвою, то є цікава хитрість.

Можна придумати спеціальне настінне панно у вигляді ялинки. Беріть все, що вигадає уява. Це можуть бути кульки, іграшки, апельсини, відкритки, дзвіночки тощо.

Ялинкове панно - альтернатива звичайній ялинці / Фото Pinterest

Цікавий приклад ялинкового панно / Фото Pinterest

Кольорові стрічки

Вони завжди є "бажаними гостями" новорічного декору. Повісьте на них іграшки, обв’яжіть ялинку, світильники чи інші прикраси. Тільки пам’ятайте, щоб кольори гармонійно поєдналися один із одним.

Кольорові стрічки є завжди "бажаними гостями" новорічного декору / Фото Pinterest

Як використати стрічки під час прикрашання вітальні / Фото Pinterest

Приємні подушечки

Так, навіть тематичні подушки можуть доповнити новорічну казку. Тут маємо широкий простір для маневру – є можливість придумати власний принт. Та якщо не хочеться витрачати час – завжди є готові композиції у магазинах.

Тематичні подушки чудово підходять для новорічного декору / Фото Pinterest

Ви можете придумати власний принт на таких подушках / Фото Pinterest

Новорічні гірлянди

Куди ж без улюблених "зоряних вогнів"? Але пам’ятайте – гірлянди мають значно більший потенціал у новорічному декорі. Ялинка – не єдине місце, де їх можна розмістити.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Ми вже писали про настінне панно. Та насправді вони підійдуть майже всюди: на вікнах, меблях, дверях. Навіть на підлозі. А наш фаворит – оригінальні світильники, наповнені гірляндами. Просто казково.

Куди ж без улюблених гірлянд? / Фото Pinterest

Наш фаворит - світильники із гірлянд / Фото Pinterest

Затишний камін

У нас не дуже поширена культура камінів. А жаль. Таке враження, ніби їх спеціально створювали для того, щоб красиво прикрашати на Новий рік.

Камін може стати основою новорічного декору / Фото Pinterest

Улюблені запахи

Штучна ялинка має дуже великий мінус – вона не пахне. А який новорічний настрій без ніжної хвої? Вихід завжди є – можна скористатися ароматизованими свічками чи паличками кориці. Та все ж спробуйте знайти місце у вітальні для кількох свіжих гілочок ялинки. Цей запах неможливо замінити.

Аромат паличок кориці - це просто фантастика / Фото Pinterest

Несподівані санки

Так. Саме санки. Вони дуже влучно підходять для новорічної атмосфери. І повірте, ніхто не очікуватиме від вас настільки сміливого кроку. Санки можуть бути місцем для подарунків, підставкою для ялинки або просто гарним доповненням інтер’єру.

Санки – чудовий варіант для новорічного декору / Фото Pinterest

Як вам така композиція із санок? / Фото Pinterest

Олдскульний постер

Як вам такий несподіваний елемент для вітальні? Він додасть особливий стиль вашому декору. Та навіть трішечки пікантності.

Новорічний постер, який чудово підійде для свят / Фото Pinterest

Новорічний постер може додати пікантності у вашу вітальню / Фото Pinterest