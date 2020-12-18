Наша жизнь потихоньку входит в предновогодний ритм. Хочется закутаться в плед, смотреть любимые фильмы с бокалом вина и почувствовать настоящую зимнюю сказку. Давайте создадим ее вместе. Начнем с красивого новогоднего декора вашего дома.

Life 24 подготовил 10 особых вариантов, как празднично украсить гостиную к Новому году. Они нестандартные. Поэтому обязательно удивят ваших родных и друзей.

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Праздничные цвета

Определитесь с основными оттенками новогоднего декора в гостиной. Это могут быть классические сочетания – красный с белым, серебряный с белым или белый с голубым. Но не обязательно придерживаться традиционных вкусов. Возьмите те цвета, которые вам понравятся. Часто композиции из нестандартных розовых, синих, оранжевых и фиолетовых тонов становятся интереснее обычных вариантов.

Основные цвета выбрали? Тогда попробуйте воплотить вашу цветовую палитру даже в мельчайших деталях декора. Это придаст гармонии в праздничной гостиной.

Придерживайтесь основной цветовой гаммы / Фото Pinterest

Возьмите те цвета, которые вам нравятся / Фото Pinterest

Нестандартные украшения

Действительно, новогодний декор сложно представить без гирлянд, игрушек и похожих украшений. Попробуйте "разбавить" их нестандартными решениями. Совместите привычные композиции с веточками деревьев, шишками или фруктами. При необходимости их можно разрисовать специальными красками.

Только представьте, какой праздничный запах будет летать по вашей гостиной. Еще один практический плюс – такие украшения невозможно разбить.

Есть множество нестандартных решений, как украсить гостиную / Фото Pinterest

Ветки деревьев – отличный вариант для новогоднего интерьера / Фото Pinterest

Особенная елка

Елка – настоящая королева новогодних праздников. Но если в гостиной слишком мало места для такой красавицы или не хочется несколько недель убирать хвою, то есть интересная хитрость.

Можно придумать специальное настенное панно в виде елки. Берите все, что придумает воображение. Это могут быть шарики, игрушки, апельсины, открытки, колокольчики и тому подобное.

Елочное панно – альтернатива обычной елки / Фото Pinterest

Интересный пример елочного панно / Фото Pinterest

Цветные ленты

Они всегда "желанные гости" новогоднего декора. Повесьте на них игрушки, обвяжите елку, светильники или другие украшения. Только помните, чтобы цвета гармонично соединились друг с другом.

Цветные ленты всегда украсят вашу гостиную / Фото Pinterest

Как использовать ленты, что бы украсить гостиную / Фото Pinterest

Приятные подушечки

Даже тематические подушки могут дополнить новогоднюю сказку. Здесь много места для маневра – есть возможность придумать собственный принт. Но если не хочется тратить время, то всегда есть готовые композиции в магазинах.

Примеры тематических новогодних подушек / Фото Pinterest

Вы можете придумать собственный принт на таких подушках / Фото Pinterest

Новогодние гирлянды

Куда же без любимых "звездных огней"? Но помните – гирлянды имеют значительно больший потенциал в новогоднем декоре. Елка – не единственное место, где их можно разместить.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Мы уже писали о настенное панно. Но в действительности они подойдут почти везде: на окнах, мебели, дверях. Даже на полу. А наш фаворит – оригинальные светильники, наполненные гирляндами. Просто сказочно.

Куда же без любимых гирлянд? / Фото Pinterest

Наш фаворит - светильники из гирлянд / Фото Pinterest

Уютный камин

У нас не очень распространена культура каминов. А жаль. Такое впечатление, что их специально создавали для того, чтобы красиво украшать на Новый год.

Камин может стать основой новогоднего декора / Фото Pinterest

Любимый запах

Искусственная елка имеет очень большой минус – она не пахнет. А какой новогоднее настроение без нежной хвои? Выход всегда есть – можно воспользоваться ароматизированными свечами или палочками корицы. И все же попробуйте найти место в гостиной для нескольких свежих веточек ели. Этот запах невозможно заменить.

Аромат корицы - это просто фантастика / Фото Pinterest

Неожиданные санки

Да. Именно санки. Они отлично подходят для создания новогодней атмосферы. И поверьте, никто не ожидает от вас столь смелого шага. Санки могут быть местом для подарков, подставкой для елки или просто хорошим дополнением интерьера.

Санки – отличный вариант для новогоднего декора / Фото Pinterest

Як вам така композиція із санок? / Фото Pinterest

Олдскульный постер

Как вам такой неожиданный элемент для гостиной? Он придаст особый стиль вашему декору. И даже немного пикантности.

Новогодний постер для ваших праздников / Фото Pinterest

Новогодний постер придаст изюминки у вашую гостиную / Фото Pinterest