Вы будете в восторге: 10 оригинальных идей, как украсить гостиную к Новому году – фото
Наша жизнь потихоньку входит в предновогодний ритм. Хочется закутаться в плед, смотреть любимые фильмы с бокалом вина и почувствовать настоящую зимнюю сказку. Давайте создадим ее вместе. Начнем с красивого новогоднего декора вашего дома.
Life 24 подготовил 10 особых вариантов, как празднично украсить гостиную к Новому году. Они нестандартные. Поэтому обязательно удивят ваших родных и друзей.
К теме Где и как отпраздновать Новый год 2021 в услових пандемии: 5 интересных идей
Праздничные цвета
Определитесь с основными оттенками новогоднего декора в гостиной. Это могут быть классические сочетания – красный с белым, серебряный с белым или белый с голубым. Но не обязательно придерживаться традиционных вкусов. Возьмите те цвета, которые вам понравятся. Часто композиции из нестандартных розовых, синих, оранжевых и фиолетовых тонов становятся интереснее обычных вариантов.
Основные цвета выбрали? Тогда попробуйте воплотить вашу цветовую палитру даже в мельчайших деталях декора. Это придаст гармонии в праздничной гостиной.
Придерживайтесь основной цветовой гаммы / Фото Pinterest
Возьмите те цвета, которые вам нравятся / Фото Pinterest
Нестандартные украшения
Действительно, новогодний декор сложно представить без гирлянд, игрушек и похожих украшений. Попробуйте "разбавить" их нестандартными решениями. Совместите привычные композиции с веточками деревьев, шишками или фруктами. При необходимости их можно разрисовать специальными красками.
Только представьте, какой праздничный запах будет летать по вашей гостиной. Еще один практический плюс – такие украшения невозможно разбить.
Есть множество нестандартных решений, как украсить гостиную / Фото Pinterest
Ветки деревьев – отличный вариант для новогоднего интерьера / Фото Pinterest
Особенная елка
Елка – настоящая королева новогодних праздников. Но если в гостиной слишком мало места для такой красавицы или не хочется несколько недель убирать хвою, то есть интересная хитрость.
Можно придумать специальное настенное панно в виде елки. Берите все, что придумает воображение. Это могут быть шарики, игрушки, апельсины, открытки, колокольчики и тому подобное.
Елочное панно – альтернатива обычной елки / Фото Pinterest
Интересный пример елочного панно / Фото Pinterest
Цветные ленты
Они всегда "желанные гости" новогоднего декора. Повесьте на них игрушки, обвяжите елку, светильники или другие украшения. Только помните, чтобы цвета гармонично соединились друг с другом.
Цветные ленты всегда украсят вашу гостиную / Фото Pinterest
Как использовать ленты, что бы украсить гостиную / Фото Pinterest
Приятные подушечки
Даже тематические подушки могут дополнить новогоднюю сказку. Здесь много места для маневра – есть возможность придумать собственный принт. Но если не хочется тратить время, то всегда есть готовые композиции в магазинах.
Примеры тематических новогодних подушек / Фото Pinterest
Вы можете придумать собственный принт на таких подушках / Фото Pinterest
Новогодние гирлянды
Куда же без любимых "звездных огней"? Но помните – гирлянды имеют значительно больший потенциал в новогоднем декоре. Елка – не единственное место, где их можно разместить.
Мы уже писали о настенное панно. Но в действительности они подойдут почти везде: на окнах, мебели, дверях. Даже на полу. А наш фаворит – оригинальные светильники, наполненные гирляндами. Просто сказочно.
Куда же без любимых гирлянд? / Фото Pinterest
Наш фаворит - светильники из гирлянд / Фото Pinterest
Уютный камин
У нас не очень распространена культура каминов. А жаль. Такое впечатление, что их специально создавали для того, чтобы красиво украшать на Новый год.
Камин может стать основой новогоднего декора / Фото Pinterest
Любимый запах
Искусственная елка имеет очень большой минус – она не пахнет. А какой новогоднее настроение без нежной хвои? Выход всегда есть – можно воспользоваться ароматизированными свечами или палочками корицы. И все же попробуйте найти место в гостиной для нескольких свежих веточек ели. Этот запах невозможно заменить.
Аромат корицы - это просто фантастика / Фото Pinterest
Неожиданные санки
Да. Именно санки. Они отлично подходят для создания новогодней атмосферы. И поверьте, никто не ожидает от вас столь смелого шага. Санки могут быть местом для подарков, подставкой для елки или просто хорошим дополнением интерьера.
Санки – отличный вариант для новогоднего декора / Фото Pinterest
Як вам така композиція із санок? / Фото Pinterest
Олдскульный постер
Как вам такой неожиданный элемент для гостиной? Он придаст особый стиль вашему декору. И даже немного пикантности.
Новогодний постер для ваших праздников / Фото Pinterest
Новогодний постер придаст изюминки у вашую гостиную / Фото Pinterest
Поделиться новостью