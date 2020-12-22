До Нового року залишилось всього 10 днів. Це час найбільшої метушні: всі намагаються пошвидше завершити усі свої справи, адже хочеться увійти в новий рік з "галочками" навпроти свого списку справ. Розповідаємо, які важливі речі можна встигнути зробити за ці 10 днів.

Що потрібно обов'язково встигнути до Нового року, щоб увійти у 2021 рік повним сил та натхнення, розповідає Life24. Подивіться, раптом щось із цього ви забули зробити?

Читайте також: Все буде добре: 10 обіцянок, які покращать ваше життя у 2021 році

Почистити підписки в соцмережах

Ми часто підписуємось на різноманітні сторінки у соцмережах, які здаються нам цікавими чи надихаючими. Проте через рік ці сторінки можуть бути для вас вже зовсім неактуальними. І ось ви вже не помічаєте, як у ваших підписках кілька сотень спільнот, які просто створюють хаос у вашій стрічці. Уважно придивіться: кого ви дійсно читаєте, кого прогортуєте у стрічці, а кого вже кілька місяців навіть не згадували, і безжально відпишіться.

Розібрати гардероб

За цей рік у вас точно зібрались речі, які ви не носили і навряд чи колись одягнете. Варто критично подивитись на свій гардероб, зібрати свої старі светри та взуття і здати їх на переробку чи на благодійність. Не відкладайте речі на "а раптом ще знадобиться" чи "колись я схудну і одягну це". Чистий мінімалістичний простір буде приємно милувати око у новому році.

Розберіть свої речі перед Новим роком та позбавтесь зайвого/ Фото Unsplash

Розібрати пошту

За цілий рік у більшості з нас на електронній пошті назбируються тисячі непотрібних нам листів. Виділіть кілька годин на це і видаліть усе, що вам не потрібно та відпишіться від розсилок, які ви не читаєте. Навіть якщо колись ви підписались на освітню розсилку, але жодного разу не відкрили ці повідомлення, можливо, це не так і важливо для вас?

Скласти план на наступний рік

Це хороший символічний спосіб провести 31 грудня. Велика детальна карта бажань чи просто список на папері з вашими мріями – це у будь-якому разі допоможе визначитись, чого ви насправді хочете, виписати конкретні цілі та тримати їх у голові наступний рік.

Розпишіть свої цілі на наступний рік/ Фото Pexels

Розпланувати відпочинок на новорічні свята

Якщо вам пощастило, і святкові вихідні у вас справді будуть без роботи, то саме час подумати, як ви їх проведете. Нікому не хочеться потім після Нового року поспіхом вирішувати, куди поїхати і що забронювати для відпочинку. Ви можете поїхати за місто, покататись на лижах, відвідати старих друзів чи просто погуляти містом – обирайте та плануйте.

Сходити в улюблену кав'ярню

Приділіть час собі коханій, виділіть один ранок і відвідайте своє улюблене місце. Проведіть цей час без соцмереж та думок про роботу – нехай це буде сніданок без метушні. Замовте улюблену каву та сніданок і просто спостерігайте за перехожими.

Варто потішити себе походом до улюбленої кав'ярні/ Фото Unsplash

Купити те, про що ви давно мріяли

У передноворічний період варто думати не тільки про подарунки для інших, але й для себе. Новий дорогий комплект постільної білизни, сукня, яка давно приваблювала вас з вітрини чи похід у спа-салон. Порадуйте себе будь-чим, що раніше вам здавалось дорогим чи "занадто" для вас, адже Новий рік – це час чудес!

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO

Змінити щось у своєму стилі

Вступіть у новий 2021 рік новою людиною! Ви давно хотіли зробити каре, пофарбуватись у яскравий колір чи почати носити міні? Наважуйтесь на зміни та отримуйте нові емоції. Адже такі зовнішні зміни неодмінно будуть відбиватись і на вашому внутрішньому стані.

Додайте яскравих кольорів у ваш стиль/ Фото Unsplash

Зробити добру справу

Ощасливте тих, кому справді потрібна допомога. Для цього зовсім не потрібно бути багатієм. Ви можете наприклад:

купити їжу безхатьку

перерахувати кошти у благодійний фонд

стати таємним Сантою для вихованця дитячого будинку

Станьте на якусь мить чарівником у період новорічних свят.

Зробити те, на що давно не наважувались

Давно мрієте про стажування у "тій самій" компанії? Захоплюєтесь людьми, які стрибають з парашутом? Хочете ходити у розмовні клуби, але боялись? Так, зараз саме час зробити речі, які вас лякали через різні причини: думку оточуючих, невпевненість, страх не справитись. Не відкладайте "на понеділок" чи "з наступного року". Будьте сміливими зараз.