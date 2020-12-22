До Нового года осталось всего 10 дней. Это время наибольшей суеты: все пытаются побыстрее завершить все свои дела, ведь хочется войти в новый год с "галочками" напротив своего списка дел. Рассказываем, какие важны вещи можно успеть сделать за эти 10 дней.

Что нужно обязательно успеть до Нового года, чтобы войти в 2021 год полным сил и вдохновения, рассказывает Life24. Посмотрите, вдруг что-то из этого вы забыли сделать?

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Почистить подписки в соцсетях

Мы часто подписываемся на различные страницы в соцсетях, которые кажутся нам интересными или вдохновляющими. Однако через год эти страницы могут быть для вас уже совсем неактуальными. И вот вы уже не замечаете, как в ваших подписках несколько сотен сообществ, которые просто создают хаос в вашей ленте. Внимательно присмотритесь: кого вы действительно читаете, кого пролистываете в ленте, а о ком уже несколько месяцев даже не вспоминали, и безжалостно отпишитесь.

Разобрать гардероб

За этот год у вас точно собрались вещи, которые вы не носили и вряд ли когда-то наденете. Следует критически посмотреть на свой гардероб, собрать свои старые свитера и обувь и сдать их на переработку или на благотворительность. Не откладывайте вещи на "а вдруг еще понадобится" или "когда я похудею". Чистое минималистичное пространство будет приятно радовать глаз в новом году.

Разберите свои вещи перед Новым годом и избавьтесь лишнего / Фото Unsplash

Разобрать почту

За целый год у большинства из нас на электронной почте накапливаются тысячи ненужных писем. Выделите несколько часов и удалите все, что вам не нужно и отпишитесь от рассылок, которые вы не читаете. Даже если когда-то вы подписались на образовательную рассылку, но ни разу не открыли эти сообщения, возможно, это не так и важно для вас?

Составить план на следующий год

Это хороший символический способ провести 31 декабря. Большая подробная карта желаний или просто список на бумаге с вашими мечтами – это в любом случае поможет определиться, чего вы на самом деле хотите, выписать конкретные цели и держать их в голове следующий год.

Распишите свои цели на следующий год / Фото Pexels

Распланировать отдых на новогодние праздники

Если вам повезло, и праздничные выходные у вас действительно будут без работы, то самое время подумать, как вы их проведете. Никому не хочется потом после Нового года спешно решать, куда поехать и что забронировать для отдыха. Вы можете поехать за город, покататься на лыжах, посетить старых друзей или просто погулять по городу – выбирайте и планируйте.

Сходить в любимую кофейню

Уделите время себе любимой, выделите одно утро и посетите свое любимое место. Проведите это время без соцсетей и мыслей о работе – пусть это будет завтрак без суеты. Закажите любимый кофе и просто наблюдайте за прохожими.

Стоит побаловать себя походом в любимой кофейне / Фото Unsplash

Купить то, о чем вы давно мечтали

В предновогодний период стоит думать не только о подарках для других, но и для себя. Новый дорогой комплект постельного белья, платье, которое давно привлекала вас на витрине или поход в спа-салон. Порадуйте себя чем-нибудь, что раньше вам казалось дорогим или "слишком" для вас, ведь Новый год – это время чудес!

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Изменить что-то в своем стиле

Вступите в новый 2021 новым человеком! Вы давно хотели сделать каре, покраситься в яркий цвет или начать носить мини? Решайтесь на перемены и получайте новые эмоции. Ведь такие внешние изменения непременно будут отбиваться и на вашем внутреннем состоянии.

Добавьте ярких цветов в ваш стиль / Фото Unsplash

Сделать доброе дело

Осчастливьте тех, кому действительно нужна помощь. Для этого вовсе не нужно быть богачом. Вы можете, например:

купить еду бездомным

перечислить средства в благотворительный фонд

стать тайным Сантой для воспитанника детского дома

Станьте на мгновение волшебником в период новогодних праздников.

Сделать то, на что давно не решались

Давно мечтаете о стажировке в "той самой" компании? Восхищаетесь людьми, которые прыгают с парашютом? Хотите ходить в разговорные клубы, но боитесь? Да, сейчас самое время сделать вещи, которые вас пугали в силу разных причин: мнение окружающих, неуверенность, страх не справиться. Не откладывайте "на понедельник" или "со следующего года". Будьте смелыми сейчас.