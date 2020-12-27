У каждого наступает момент, когда вам хочется встретить Новый год без шумных компаний, друзей, родственников и знакомых: только вы и ваш любимый. Как же отпраздновать Новый год вдвоем, чтобы эта ночь запомнилась вам надолго?

Журналисты Life24 подобрали для вас полезные советы и интересные идеи, как провести новогоднюю ночь со своей второй половинкой так, чтобы вам двоим это принесло только радость.

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Готовьтесь к Новому году вместе

Очень важно создавать себе новогоднее настроение! Заранее пройдитесь вместе по магазинам, выберите новогодний декор и красиво упакуйте подарки родным. Купите безделушки, которые у вас обоих ассоциируются с этим праздником. Пусть дома играет новогодняя музыка, пока вы вместе будете украшать елку и весь дом. Праздничное настроение обязательно появится в процессе подготовки.

Занимайтесь украшением дома к Новому году вместе / Фото Pexels

Не нужно много блюд

У многих Новый год ассоциируется с большим накрытым столом, который ломится от блюд. Но вы же не хотите, чтобы ваша романтическая новогодняя ночь превратилась в застолье, после которого вам будет трудно пошевелиться? Тогда приготовьте вместе несколько легких закусок, которые вы сможете съесть уже сейчас, не оставляя ничего на следующий день: тарталетки, фруктовые салаты, сырные и мясные тарелки. Помните, что вас всего двое: вам не нужно целое ведро салата "Оливье".

Приготовьте вместе небольшой праздничный ужин на двоих / Фото Pexels

Подумайте о сценарии

Часто праздник превращается в разочарование, потому что вы хотели после 12:00 гулять по центру города, а ваш партнер – лечь спать. Или один из вас ожидал, что это будет тихое семейное празднование у телевизора, а другой надеялся хорошо погулять до самого утра. Поэтому стоит заранее обсудить свою новогоднюю "программу".

Шумное празднование или уютный семейный вечер – выбор за вами / Фото Pexels

Вот несколько вариантов:

Романтический ужин . Устройте интимную атмосферу со свечами, ароматами мандаринов, корицы и вкусного блюда, которое вы приготовили вместе.

. Устройте интимную атмосферу со свечами, ароматами мандаринов, корицы и вкусного блюда, которое вы приготовили вместе. Пижамная вечеринка. Откажитесь от официоза и праздничных нарядов: надевайте удобные пижамы, которые вы купили специально для Нового года и включайте новогоднюю музыку!

Откажитесь от официоза и праздничных нарядов: надевайте удобные пижамы, которые вы купили специально для Нового года и включайте новогоднюю музыку! Киномарафон. Заранее составьте список фильмов, которые ассоциируются у вас с Новым годом, приготовьте какао или ароматный глинтвейн, устраивайтесь удобнее под теплым одеялом и устройте ночь просмотра любимых фильмов. Это будет самый уютный Новый год, который вы точно будете вспоминать с улыбкой.

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Не ожидайте слишком много

Продуманный план действий – это очень хорошо, но не стоит представлять себе, какие вы будете чувствовать эмоции. Вам может не понравиться фильм, который вы выберете, блюдо может получиться не таким, как вы ожидали, или у вашего партнера будет не такое праздничное настроение. Доверьтесь себе и оставьте место для спонтанности – так вам проще будет праздновать Новый год без лишних разочарований.

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Обменяйтесь подарками

Обмен подарками – это обязательный новогодний ритуал. Заранее выясните, какие есть самые сокровенные желания у вашего партнера и приготовьте для него приятный сюрприз. Вы можете незаметно положить подарок под елку или спрятать презент и устроить любимому целый квест с милыми записками, подсказками и картами сокровищ!

Приготовьте друг другу приятные сюрпризы / Фото Pexels

Завершите празднования ярко

Сделайте так, чтобы этот Новый год запомнился вам надолго: