Новый год вдвоем с любимым: лучший сценарий празднования
У каждого наступает момент, когда вам хочется встретить Новый год без шумных компаний, друзей, родственников и знакомых: только вы и ваш любимый. Как же отпраздновать Новый год вдвоем, чтобы эта ночь запомнилась вам надолго?
Журналисты Life24 подобрали для вас полезные советы и интересные идеи, как провести новогоднюю ночь со своей второй половинкой так, чтобы вам двоим это принесло только радость.
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Готовьтесь к Новому году вместе
Очень важно создавать себе новогоднее настроение! Заранее пройдитесь вместе по магазинам, выберите новогодний декор и красиво упакуйте подарки родным. Купите безделушки, которые у вас обоих ассоциируются с этим праздником. Пусть дома играет новогодняя музыка, пока вы вместе будете украшать елку и весь дом. Праздничное настроение обязательно появится в процессе подготовки.
Занимайтесь украшением дома к Новому году вместе / Фото Pexels
Не нужно много блюд
У многих Новый год ассоциируется с большим накрытым столом, который ломится от блюд. Но вы же не хотите, чтобы ваша романтическая новогодняя ночь превратилась в застолье, после которого вам будет трудно пошевелиться? Тогда приготовьте вместе несколько легких закусок, которые вы сможете съесть уже сейчас, не оставляя ничего на следующий день: тарталетки, фруктовые салаты, сырные и мясные тарелки. Помните, что вас всего двое: вам не нужно целое ведро салата "Оливье".
Приготовьте вместе небольшой праздничный ужин на двоих / Фото Pexels
Подумайте о сценарии
Часто праздник превращается в разочарование, потому что вы хотели после 12:00 гулять по центру города, а ваш партнер – лечь спать. Или один из вас ожидал, что это будет тихое семейное празднование у телевизора, а другой надеялся хорошо погулять до самого утра. Поэтому стоит заранее обсудить свою новогоднюю "программу".
Шумное празднование или уютный семейный вечер – выбор за вами / Фото Pexels
Вот несколько вариантов:
- Романтический ужин. Устройте интимную атмосферу со свечами, ароматами мандаринов, корицы и вкусного блюда, которое вы приготовили вместе.
- Пижамная вечеринка. Откажитесь от официоза и праздничных нарядов: надевайте удобные пижамы, которые вы купили специально для Нового года и включайте новогоднюю музыку!
- Киномарафон. Заранее составьте список фильмов, которые ассоциируются у вас с Новым годом, приготовьте какао или ароматный глинтвейн, устраивайтесь удобнее под теплым одеялом и устройте ночь просмотра любимых фильмов. Это будет самый уютный Новый год, который вы точно будете вспоминать с улыбкой.
Не ожидайте слишком много
Продуманный план действий – это очень хорошо, но не стоит представлять себе, какие вы будете чувствовать эмоции. Вам может не понравиться фильм, который вы выберете, блюдо может получиться не таким, как вы ожидали, или у вашего партнера будет не такое праздничное настроение. Доверьтесь себе и оставьте место для спонтанности – так вам проще будет праздновать Новый год без лишних разочарований.
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Обменяйтесь подарками
Обмен подарками – это обязательный новогодний ритуал. Заранее выясните, какие есть самые сокровенные желания у вашего партнера и приготовьте для него приятный сюрприз. Вы можете незаметно положить подарок под елку или спрятать презент и устроить любимому целый квест с милыми записками, подсказками и картами сокровищ!
Приготовьте друг другу приятные сюрпризы / Фото Pexels
Завершите празднования ярко
Сделайте так, чтобы этот Новый год запомнился вам надолго:
- Поздравьте вместе ваших родных через видеосвязь
- Упакуйте маленькие подарочки для себя, какие вы откроете через год
- Запишите видеообращение для самих себя: через год вам будет приятно вспомнить, как вы отпраздновали Новый год
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