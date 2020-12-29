Конец года – оптимальное время подводить итоги. Дайте себе честный ответ на эти 40 вопросов – и вам будет легче понять, куда двигаться в 2021-м.

Где бы вы сейчас ни были – или на своем пути, или в его поисках, или на "бездорожье" – остановитесь на часок и оцените все, что происходило с вами в прошлом году. Life 24 предлагает 40 вопросов, которые помогут это сделать.

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Вопросы о 2020 годе

Я

1. Что нового вы открыли в себе?

2. Какие новые навыки вы приобрели?

3. Какое из личных качеств была полезной для вас?

4. Каким достижением вы больше всего гордитесь?

5. Какие внутренние страхи вы смогли уничтожить?

Вам понравился 2020 год? / Фото Pixabay

Я и ты

6. Как развивались ваши отношения?

7. Назовите самых надежных людей из вашего круга общения?

8. Назовите 5 человек, с которыми вам было приятнее всего проводить время.

9. Какой самый приятный комплимент вы услышали?

10. Кто больше всего повлиял на вас?

Подумайте о ваших отношениях – как они развивались в 2020 году? / Фото Pixabay

Я и вкус жизни

11. Какая книга или фильм была самая полезная для вас?

12. Делали ли вы что-то впервые?

13. О каких событиях из вашей жизни вы бы рассказали своим детям и внукам?

14. Какое самое необычное место вы посетили?

15. Какая приобретенная вещь больше всего вас порадовала?

Дайте ответы на эти вопросы – и вы отлично ворветесь в 2021 год / Фото Pixabay

Я и опыт

16. Какой главный урок вы поняли в этом году?

17. Какое самое важное достижение вы сделали на работе?

18. Какую самую большую проблему вы решили?

19. За что вы можете себя похвалить?

20. Какие крутые поступки вы сделали в этом году?

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Я и фантазия

21. Опишите 2020 год в вашей жизни в трех словах.

22. Если бы вы снимали фильм по мотивам вашей жизни в 2020 году, какой был бы жанр? Триллер, драма, приключения, фантастика или что-то другое?

23. Что бы вы себе посоветовали, если бы вернулись на машине времени в начало года?

24. Что бы вы сделали по-другому, если бы могли?

25. Хотели бы вы пережить этот год заново?

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Я и эмоции

26. О чем вы больше всего переживали в этом году?

27. Какие переживания и страхи 2019 года оказались мелочными в 2020-м?

28. Какой самый ценный подарок вы получили?

29. Какой момент из 2020 года вы хотите еще раз пережить?

30. Назовите самый приятный момент в этом году?

Что вы ожидаете от 2021 года? / Фото Pixabay

Вопросы о 2021 годе

1. Какова ваша главная цель на 2021 год?

2. Что вы хотите узнать нового?

3. С кем вы хотите проводить больше времени?

4. Какие навыки вам нужно усовершенствовать?

5. Какую черту характера вы хотите «прокачать»?

6. Что вы хотите изменить в своей жизни?

7. Какие у вас карьерные планы?

8. Каким вы прогнозируете для себя 2021 год?

9. От какой черты характера вы хотите избавиться?

10. Куда вы хотите съездить в 2021 году?