Шалені різдвяні листівки: родина вже 7 років зображає "реальне життя" з дітьми на листівках
Кожна родина намагається зробити сімейне святкування Різдва ідеальним. Проте не завжди все йде по плану, особливо, якщо у вашому домі троє дітлахів. Родина з Північної Кароліни вирішила не прикрашати дійсність, а відправляти рідним листівки з "реальним" Різдвом з непосидючими бешкетниками.
З 2014 року родина Стенлі створює оригінальні листівки, у яких відкривають всю правду про виховання дітей. І чим більше дорослішали діти, тим більш шаленими ставали сюжети на їх листівках.
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Стенлі розповіли boredpanda, що першу незвичайну листівку вони створили тоді, коли традиційне фото ніяк не вдавалась.
Ми були новоспеченими батьками з однорічною дитиною, і все пішло не так...Якщо двоє з нас виглядали нормально, третій моргав. Ми так сміялися над тим, наскільки погані були фотографії, що ми вирішили просто розіслати їх як є. І нашій родині це сподобалось, – розповідає Джонатан, батько
Найперша листівка, що ілюструє життя молодої родини/ Фото jstanleync
Відтоді замість того, щоб створювати ідеальну картинку для годиться, вони розсилають своїм рідним фото з "хаосом батьківства". Це перетворилось на милу сімейну традицію.
Щороку вони вигадують нові й нові ідеї для різдвяних листівок у стилі "реалії батьківства"/ Фото jstanleync
Джонатан зізнається, що найбільшим відкриттям під час таких зйомок для них стали їх діти. З кожним роком вони розкривають у собі все більше нових можливостей.
Зрештою, набагато простіше змусити 8-річного хлопчика позувати з цвяховим пістолетом, ніж 2-річного, – каже батько
З народженням молодшої донечки сюжетів стало ще більше/ Фото jstanleync
Пара помічає протягом року, чим саме цікавляться їх діти і потім просто дають їм свободу дій, уявляють, як би поводили себе діти, якби на них ніхто не дивився. Так їх фото виходять максимально природними.
На цій листівці видно, що у 2019 хлопці захопились дронами/ Фото jstanleync
У 2020 старші хлопці полюбили забивати всюди цвяхи, тому вони зобразили це захоплення на листівці: у руках хлопчика пістолет для цвяхів. Оскільки через Covid-19 родина не змогла поїхати на щорічне скелелазіння, то їх діти...підкорюють вершини будинку: комод та двері!
Все шаленство 2020 року зображено на цьому різдвяному фото/ Фото jstanleync
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