Німецький художник Волкер Гермес уявив, як виглядали б портрети старих майстрів, якби за у той час їм потрібно було носити захисні маски. ВІн створює оригінальні зображення за допомогою Photoshop - і ці портрети стали справжньою сенсацією в інстаграмі.

Волкер Гермес вже понад 10 років займається проєктом під назвою "Приховані портрети", багато його робіт можна побачити на сторінці в інстаграмі. Він розповів vogue, з чого усе почалось, про що говорять його роботи та що він думає насправді про носіння маски.

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Коли художник лише починав свій проєкт, ніхто й не думав, що за десятиліття нам доведеться усюди носити медичні маски. Тому тоді Волкер мав на меті звернути увагу суспільства на інші речі: показати, що на портретах обличчя – не завжди головне. Набагато більше можуть нам розповісти деталі, адже портрети могли собі дозволити лише багатії, в чиї одяг зашито багато кодів.

Коли ми заходимо до музеїв і бачимо всі ті чудові портрети старих майстрів, ми насправді не надто звертаємо увагу на їх складний одяг, повний неймовірних подробиць про суспільство, в якому вони жили. Ми просто дивимось на їх обличчя. Тож я подумав: якщо я закриваю обличчя, я якось блокую фокус на емоціях, що виражаються обличчям, адже вони затьмарюють сприйняття решти зображення, – зазначає художник.

Він так добре розуміється на історії костюмів, адже певний час створював костюми для Дюссельдорфської опери, міланської La Scala та Metropolitan в Нью-Йорку.

Зображення @volker.hermes

У 2020 році маски набули нової форми: не тільки захисту, а й саморепрезентації. Волкер Гермес прагне, щоб на його картинах маски не виглядали загрозливо, адже вважає, що одна з цілей його робіт зараз – підкреслити важливість носіння маски у час пандемії.

Це правда, ми вже не бачимо людей, які посміхаються, але маски можуть бути красивими. Рятувати життя – це прекрасно, – говорить Волтер Гермес.

Зображення @volker.hermes

Маски на його "картинах" не зовсім такі, як ми їх звикли бачити: з мереживом, стрічками, камінням та перлинами. Зате як вони пасують їх володарям до їх розкішних нарядів!

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Зображення @volker.hermes

Зображення @volker.hermes

Він наголошує на тому, що зовсім не хоче применшити значення портретів в історії мистецтва – лише прикрасити їх, щоб це виглядало максимально правдоподібно.

Зображення @volker.hermes

Зображення @volker.hermes

Художник надихається роботами Александра Маккуїна, Жана-Поля Готьє та Гельмута Ланга.

Зображення @volker.hermes

Зображення @volker.hermes