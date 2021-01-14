Анімаційна гра "60. Втрачені скарби" була розроблена спілкою УАнімА. Ця гра про жінок-художниць, які протистояли тоталітарній системі. Як і де можна пограти – читайте в матеріалі.

Цей проєкт дає можливість зануритися в пошуки витрачених скарбів мистецтва та спробувати себе в ролі інтелігентів, які боролися з тоталітарною системою, розповідає Telegraf.design.

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Що відомо про арт-гру "60. Втрачені скарби"

У грі можна познайомитися з долею та творами художниць.

Серед художниц є:

лідерка шістдесятниць Алла Горська;

громадська діячка Галина Зубченко;

дизайнерка Любов Панченко;

майстриня декоративно-прикладного мистецтва Людмила Семикіна;

керамістка, монуменалістка Галина Севрук.

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Початок гри / скріншот 24 каналу

У 60-ті роки відбували бентежні світові процеси, що створювали сміливих людей, які ламали тоталітарний режим.