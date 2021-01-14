Українські аніматори створили арт-гру про мисткинь-шістдесятниць: спробуйте пограти
Анімаційна гра "60. Втрачені скарби" була розроблена спілкою УАнімА. Ця гра про жінок-художниць, які протистояли тоталітарній системі. Як і де можна пограти – читайте в матеріалі.
Цей проєкт дає можливість зануритися в пошуки витрачених скарбів мистецтва та спробувати себе в ролі інтелігентів, які боролися з тоталітарною системою, розповідає Telegraf.design.
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Що відомо про арт-гру "60. Втрачені скарби"
У грі можна познайомитися з долею та творами художниць.
Серед художниц є:
- лідерка шістдесятниць Алла Горська;
- громадська діячка Галина Зубченко;
- дизайнерка Любов Панченко;
- майстриня декоративно-прикладного мистецтва Людмила Семикіна;
- керамістка, монуменалістка Галина Севрук.
Початок гри / скріншот 24 каналу
У 60-ті роки відбували бентежні світові процеси, що створювали сміливих людей, які ламали тоталітарний режим.
Нелегко було і першим феміністкам на Заході та мисткиням – шістдесятницям в Україні. Саме про це і розповідає наша арт-гра, –
зазначають розробники.
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