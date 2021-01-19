Розповідаємо, як навчитись читати у кілька разів швидше і при цьому розуміти та запам'ятовувати усю інформацію. Відтепер для вас не буде проблемою швидко освоювати нову професійну літературу чи підготуватись до іспиту за одну ніч.

В інтернеті можна знайти безліч курсів та книг, які пропонують авторські методики швидкого читання. Проте існують прості способи навчитись цього й самостійно, розповідає Life24.

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Не промовляйте подумки

Помічали, що під час читання ви немов повторюєте подумки все прочитане? Це ще одна проблема, яка знайома усім з дитинства, адже саме у школі нас просили читати "в голос". Таким чином ви читаєте з тою ж швидкістю, що й говорите, а це досить повільно. Позбавитись від цієї звички можливо, якщо під час читання увімкнути собі повільну музику, подумки рахувати числа від 1 до 20 чи промовляти прості звуки (щось на кшталт "тра-ла-ла"). Це відверне увагу від артикуляції.

Читайте словосполученнями

Намагайтесь сприймати не одне слово, а захоплювати ціле словосполучення. Наш мозок чудово сприймає інформацію не тільки фрагментарно, але й комплексно. Це також дозволить вам швидко виділять ключові слова у тексті.

Фокусуйтесь не на окремих словах, а на словосполученнях/ Фото Pexels

Не повертайтесь

Ця найпоширеніша проблема, що називається "регресія". Більшості людей важко прочитати цілу сторінку тексту так, щоб не повертатись до попередніх абзаців. Причини є різні: занадто складний текст, неуважність чи навіть зайвий перфекціонізм. Навіть якщо вам здається, що ви не зовсім зрозуміли увесь текст, постарайтесь не повертатись до прочитаного. Наприкінці сторінки ви зрозумієте, що ваш мозок вже все добудував і перечитування не потрібне.

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Використовуйте периферійний зір

Простіше кажучи – розширюйте своє поле зору. Не читайте увесь рядок зліва направо, а рухайтесь вертикально: намагайтесь дивитись лише посередині рядка, а інший текст сприймати боковим зором.

Відкладіть смартфон

Ми повторюємо усі вищеназвані помилки через те, що дуже часто відволікаємось. Вимкніть смартфон, влаштуйтесь зручно у тихому місці з хорошим освітленням і поставтесь до читання як до серйозного завдання. Дозвольте собі таку розкіш.

Краще не користуйтесь телефоном під час читання/ Фото Unsplash

Читайте регулярно

Регулярність – основа будь-якої навички. Чим частіше ви читатимете, тим краще у вас буде виходити швидко сприймати інформацію.

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Збільшуйте словниковий запас

Ви будете читати повільніше, якщо зустрічатимете багато незнайомих вам слів. Це може значно гальмувати процес читання, адже ці слова перетягують на себе всю увагу. Регулярне читання різноманітної літератури також може розв'язати цю проблему.