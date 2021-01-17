Цитати про дружбу зі змістом: найкращі висловлювання і афоризми про дружбу
Мати справжнього друга – це неймовірне щастя. Дружба дарує радість спілкування з тими, хто завжди підтримає та розділить з нами найважливіші моменти життя. Ловіть підбірку найкращих висловлювань про дружбу та обов’язково поділіться ними з друзями.
Life24 приготували для вас найкращі цитати про дружбу. Дізнайтесь, що думають про справжні дружні стосунки відомі особистості.
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Смішні цитати про дружбу
Друг – це близька людина, з якою переживаєш найбільш курйозні ситуації, що доводить наша добірка смішних цитат:
Друзі – це такі люди, в яких не питаєш дозволу викласти невдалі фото.
В житті головне – мати поруч людей, у яких таргани того ж виду, що й ваші.
На справжнього друга завжди можна покластись, хоч він і не матрац.
Дружба – це коли запізнюєшся на годину, знаючи, що ніхто не буде ображатись, і бачиш, що нікого ще немає.
Щастя – це знайти такого ж божевільного друга, як ти.
З ким дуркувати, як не з найкращими друзями?/ Фото Unsplash
Справжні друзі дурницями займатись не будуть. Без тебе.
Друзі – це коли ти не встиг роздягнутись, а вони вже біля твого холодильника.
Зустріч з друзями – це перетворення на тих людей, від яких батьки казали триматись осторонь.
Дійсно правильна боротьба з депресією, це коли друзі забезпечують зброєю.
Кращим за будь-якого психолога є справжній друг, адже він не лише вислухає та порадить, але й прочухана дасть.
Цитати відомих людей про дружбу
Справжня мудрість у словах відомих людей/ Фото livingatthelandings
Дружба оспівується в піснях, про неї пишуть твори, поезію, а відомі люди увінчували її у своїх висловлюваннях:
У нещасних немає друзів.
Джон Драйден
Ніяке спілкування між людьми не має цінності без дружби.
Сократ
Першою умовою дружби є довіра.
Жан де Лабрюйєр
Життя – ніщо без справжньої дружби.
Цицерон
Справжні друзі – це надійний прихисток у час бідності та інших життєвих нещасть.
Арістотель
Ніяких розрахунків і міркувань немає у дружбі, окрім неї самої.
Мішель де Монтень
Справжня дружба не має кордонів/ Фото assets.markallengroup
Найкраще, що в тебе може бути, – це друг, і це найкраще, чим можеш бути ти.
Дуглас Пейджест
Ніхто не побажає собі життя без друзів, адже дружба – найнеобхідніше для життя серед усіх інших благ.
Арістотель
Час процвітання стає прекраснішим завдяки дружбі, а час горя – легшим, якщо розділити його з другом.
Цицерон
Дружба посилює радість і послаблює прикрість.
Ф. Бекон
Дружба – це рівність.
Піфагор
Ті вигоди, які друзі розраховують отримати один від одного, є основою дружньої прихильності. Без цих вигод дружба перестане існувати.
Поль Анрі Гольбах
Ми не стільки потребуємо допомоги друзів, скільки у впевненості, що ми її отримаємо.
Демокріт
Друзі – одна душа у двох тілах.
Арістотель
Якщо ви маєте гарних друзів – вам дуже пощастило/ Фото Pexels
Не варто судити людину по її друзях. У Юди вони були бездоганні.
Поль Верлен
В той момент, коли я зрозумів, що не знайду людини, схожої на мене, я просто перестав шукати дружбу.
Курт Кобейн
Найбільша удача в житті – знайти найкращого друга.
Сесілія Ахерн
Той має багато добрих друзів, хто сам добрий друг.
Нікколо Макіавеллі
Дружба збільшує радість і зменшує сум.
Генрі Джордж Бон
Зробити занадто багато для відданого друга неможливо.
Генрік Ібсен
Дружба з'являється в житті всіх людей, але для того, щоб її зберегти, часом доводиться терпіти й образи.
Цицерон
Залишається без друзів той, хто хоче мати друга без недоліків.
Біас
Друг усім – нічий друг.
Арістотель
Справжніх друзів не буває багато/ Фото elephantjournal
Що таке друг? Обраний нами родич.
Гельвецій
Я не потребую друга, який, в усім зі мною згоджуючись, змінює зі мною погляди, киваючи головою, адже тінь те ж саме робить краще.
Плутарх
Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування.
А. де Сент-Екзюпері
Не кожен друг є добрим радником, але й не кожен, хто дає гарну пораду, є добрим другом.
Ібн Хазм
Не забувай, ти завжди відповідаєш за тих, кого приручив.
А. де Сент-Екзюпері
Справжня дружба триває усе життя /Фото Unsplash
Не взаємним може бути кохання, але дружба – ніколи.
Януш Вишневський
Не так важко померти за друга, як знайти друга, який би був гідний того, щоб за нього померти.
Едвард Бульвер-Літтон
Друзі починають розбігатися тоді, коли статки зменшуються.
Тит Макцій Плавт
Ваші друзі повинні вірити, що ви є з ними абсолютно щирими; але ваша дружба вимагає, щоб ви не були з ними абсолютно щирими.
Міньйон Маклафлін
Я переконаний, на світі не залишилося б і чотирьох щирих друзів, коли б кожному стало відомо все, що про нього говорять ближні.
Блез Паскаль
Щоб не засмучувати своїх друзів, благородна людина повинна мати хоч кілька недоліків.
Бенджамін Франклін
Справжні друзі завжди підтримають/ Фото additudemag
Перше ніж полюбити своїх ворогів, спробуйте хоча б трохи краще ставитися до своїх друзів.
Едгар Вотсон Хоу
Друзі дізнаються, хто ти, коли ти піднімаєшся. Ти дізнаєшся, хто твої друзі, коли ти падаєш.
Майк Тайсон
Друзів собі вибирай ретельніше, а вороги виберуть тебе самі.
Роберт Лінн Аспрін
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Цитати про дружбу з книг та фільмів
Друзі як окуляри: спочатку надають тобі розумного вигляду, потім втомлюють. На щастя, іноді трапляються дійсно круті окуляри.
"Закохайся в мене, якщо наважишся | Jeux d'enfants"
Знайомі з'являються і зникають, а справжні друзі – це назавжди. Тому що навіть тоді, коли ти не знаєш, куди прямуєш, вони допомагають усвідомити, що ти йдеш туди не сам.
"Пліткарка | Gossip Girl"
Потрібна велика мужність, щоб протистояти ворогам, але набагато більша, щоб протистояти друзям.
З книги "Гаррі Поттер і філософський камінь"
Зі справжніми друзями усе можливо/ Кадр з фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь"
Дружба є двостороннім процесом.
З серіалу "Хороший лікар"
Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти.
З книги "Дон Кіхот"
Добре, якщо дружба починається зі сміху, і найкраще, якщо вона ним і закінчується.
Оскар Уайльд "Портрет Доріана Грея"
Найбільший показник дружби – це те, що друзі дотримуються обіцянок.
З серіалу "Долина вовків"
Друзі поважають рішення один одного, навіть якщо не погоджуються з ними. Це називається відданість.
З серіалу "Доктор Хаус"
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