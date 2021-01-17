Мати справжнього друга – це неймовірне щастя. Дружба дарує радість спілкування з тими, хто завжди підтримає та розділить з нами найважливіші моменти життя. Ловіть підбірку найкращих висловлювань про дружбу та обов’язково поділіться ними з друзями.

Life24 приготували для вас найкращі цитати про дружбу. Дізнайтесь, що думають про справжні дружні стосунки відомі особистості.

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Смішні цитати про дружбу

Друг – це близька людина, з якою переживаєш найбільш курйозні ситуації, що доводить наша добірка смішних цитат:

Друзі – це такі люди, в яких не питаєш дозволу викласти невдалі фото.

В житті головне – мати поруч людей, у яких таргани того ж виду, що й ваші.

На справжнього друга завжди можна покластись, хоч він і не матрац.

Дружба – це коли запізнюєшся на годину, знаючи, що ніхто не буде ображатись, і бачиш, що нікого ще немає.

Щастя – це знайти такого ж божевільного друга, як ти.

З ким дуркувати, як не з найкращими друзями?/ Фото Unsplash

Справжні друзі дурницями займатись не будуть. Без тебе.

Друзі – це коли ти не встиг роздягнутись, а вони вже біля твого холодильника.

Зустріч з друзями – це перетворення на тих людей, від яких батьки казали триматись осторонь.

Дійсно правильна боротьба з депресією, це коли друзі забезпечують зброєю.

Кращим за будь-якого психолога є справжній друг, адже він не лише вислухає та порадить, але й прочухана дасть.

Цитати відомих людей про дружбу

Справжня мудрість у словах відомих людей/ Фото livingatthelandings

Дружба оспівується в піснях, про неї пишуть твори, поезію, а відомі люди увінчували її у своїх висловлюваннях:

У нещасних немає друзів.

Джон Драйден

Ніяке спілкування між людьми не має цінності без дружби.

Сократ

Першою умовою дружби є довіра.

Жан де Лабрюйєр

Життя – ніщо без справжньої дружби.

Цицерон

Справжні друзі – це надійний прихисток у час бідності та інших життєвих нещасть.

Арістотель

Ніяких розрахунків і міркувань немає у дружбі, окрім неї самої.

Мішель де Монтень

Справжня дружба не має кордонів/ Фото assets.markallengroup

Найкраще, що в тебе може бути, – це друг, і це найкраще, чим можеш бути ти.

Дуглас Пейджест

Ніхто не побажає собі життя без друзів, адже дружба – найнеобхідніше для життя серед усіх інших благ.

Арістотель

Час процвітання стає прекраснішим завдяки дружбі, а час горя – легшим, якщо розділити його з другом.

Цицерон



Дружба посилює радість і послаблює прикрість.

Ф. Бекон

Дружба – це рівність.

Піфагор

Ті вигоди, які друзі розраховують отримати один від одного, є основою дружньої прихильності. Без цих вигод дружба перестане існувати.

Поль Анрі Гольбах

Ми не стільки потребуємо допомоги друзів, скільки у впевненості, що ми її отримаємо.

Демокріт

Друзі – одна душа у двох тілах.

Арістотель

Якщо ви маєте гарних друзів – вам дуже пощастило/ Фото Pexels

Не варто судити людину по її друзях. У Юди вони були бездоганні.

Поль Верлен

В той момент, коли я зрозумів, що не знайду людини, схожої на мене, я просто перестав шукати дружбу.

Курт Кобейн

Найбільша удача в житті – знайти найкращого друга.

Сесілія Ахерн

Той має багато добрих друзів, хто сам добрий друг.

Нікколо Макіавеллі

Дружба збільшує радість і зменшує сум.

Генрі Джордж Бон

Зробити занадто багато для відданого друга неможливо.

Генрік Ібсен

Дружба з'являється в житті всіх людей, але для того, щоб її зберегти, часом доводиться терпіти й образи.

Цицерон

Залишається без друзів той, хто хоче мати друга без недоліків.

Біас

Друг усім – нічий друг.

Арістотель

Справжніх друзів не буває багато/ Фото elephantjournal



Що таке друг? Обраний нами родич.

Гельвецій

Я не потребую друга, який, в усім зі мною згоджуючись, змінює зі мною погляди, киваючи головою, адже тінь те ж саме робить краще.

Плутарх

Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування.

А. де Сент-Екзюпері

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Не кожен друг є добрим радником, але й не кожен, хто дає гарну пораду, є добрим другом.

Ібн Хазм

Не забувай, ти завжди відповідаєш за тих, кого приручив.

А. де Сент-Екзюпері

Справжня дружба триває усе життя /Фото Unsplash

Не взаємним може бути кохання, але дружба – ніколи.

Януш Вишневський

Не так важко померти за друга, як знайти друга, який би був гідний того, щоб за нього померти.

Едвард Бульвер-Літтон

Друзі починають розбігатися тоді, коли статки зменшуються.

Тит Макцій Плавт

Ваші друзі повинні вірити, що ви є з ними абсолютно щирими; але ваша дружба вимагає, щоб ви не були з ними абсолютно щирими.

Міньйон Маклафлін

Я переконаний, на світі не залишилося б і чотирьох щирих друзів, коли б кожному стало відомо все, що про нього говорять ближні.

Блез Паскаль

Щоб не засмучувати своїх друзів, благородна людина повинна мати хоч кілька недоліків.

Бенджамін Франклін

Справжні друзі завжди підтримають/ Фото additudemag



Перше ніж полюбити своїх ворогів, спробуйте хоча б трохи краще ставитися до своїх друзів.

Едгар Вотсон Хоу

Друзі дізнаються, хто ти, коли ти піднімаєшся. Ти дізнаєшся, хто твої друзі, коли ти падаєш.

Майк Тайсон

Друзів собі вибирай ретельніше, а вороги виберуть тебе самі.

Роберт Лінн Аспрін

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Цитати про дружбу з книг та фільмів

Друзі як окуляри: спочатку надають тобі розумного вигляду, потім втомлюють. На щастя, іноді трапляються дійсно круті окуляри.

"Закохайся в мене, якщо наважишся | Jeux d'enfants"

Знайомі з'являються і зникають, а справжні друзі – це назавжди. Тому що навіть тоді, коли ти не знаєш, куди прямуєш, вони допомагають усвідомити, що ти йдеш туди не сам.

"Пліткарка | Gossip Girl"

Потрібна велика мужність, щоб протистояти ворогам, але набагато більша, щоб протистояти друзям.

З книги "Гаррі Поттер і філософський камінь"

Зі справжніми друзями усе можливо/ Кадр з фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь"

Дружба є двостороннім процесом.

З серіалу "Хороший лікар"

Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти.

З книги "Дон Кіхот"

Добре, якщо дружба починається зі сміху, і найкраще, якщо вона ним і закінчується.

Оскар Уайльд "Портрет Доріана Грея"

Найбільший показник дружби – це те, що друзі дотримуються обіцянок.

З серіалу "Долина вовків"

Друзі поважають рішення один одного, навіть якщо не погоджуються з ними. Це називається відданість.

З серіалу "Доктор Хаус"