Що повинен знати чоловік, щоб зробити жінку щасливою: підказки від блогерки Олени Мандзюк
Хоч дорогі подарунки та найкращі ресторани - це приємні знаки уваги, проте насправді жінки цінують зовсім інші речі. Блогерка та щаслива дружина Олена Мандзюк розповідає про справжній рецепт жіночого щастя.
Успішна блогерка Олена Мандзюк має не лише понад 1 мільйон підписників в інстаграмі, а й щасливий шлюб з коханим чоловіком та двоє діток. Вона поділилась зі своїми підписниками на сторінці простими секретами, які дозволять будь-якому чоловіку зробити свою кохану усміхненою та радісною. Це простіше, ніж здається.
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Просто розмовляти
Почніть з цього. Багато сварок і не порозумінь у парах трапляються саме через те, що вони не вміють один одного слухати. Варто дати своїй жінці виговоритись та вислухати її. Від цього не тільки їй стане легше, а й ви краще розумітимете свою кохану.
Жінку робить щасливою можливість поговорити з вами, – говорить блогерка
Увага – це головне
Олена Мандзюк радить ні в якому разі не припинять робити своїй коханій знаки уваги та турбуватись про неї. Це приємно у будь-якому віці. І неважливо, як це проявляється: приготувати обід на роботу, купити маленький букетик квітів чи забрати дітей, поки вона піде на шопінг.
У будь-якому віці робіть маленькі сюрпризи/ Фото Pexels
Хвалити друг половинку
Жінки по-справжньому розквітають від похвали за будь-що: за гарну зачіску, смачний сніданок чи заняття з дітьми. Натомість критика, особливо публічно, змушує лише закритись у собі.
Це завжди стрес та неприємний настрій, в нас падає самооцінка і пропадає повага до самої себе, – говорить про критику Олена Мандзюк
Негатив залишати за порогом
Не потрібно перетворювати сімейне гніздечко на концентрацію негативу з роботи, громадського транспорту тощо. Вдома можна розповісти про свої проблеми, проте не варто переносити весь негатив на другу половинку і тим паче зривати на ній злість.
Давати особистий простір
У кожного повинен бути простір, де він може бути наодинці з собою. Яким би сильним не було кохання у парі, проте жінці життєво необхідно провести час із собою та своїми захопленнями.
У кожного повинен бути час "для себе"/ Фото Pexels
Не бути злопам'ятним
Коротке, але дуже важливе правило: якщо ви щось пробачили людині, не згадуйте їй потім про це. Це лише зіпсує стосунки.
А наостанок блогерка розповіла, з яких простих дій може розпочати кожен чоловік. Серед них такі:
- Подзвонити з роботи та спитати, як справи
- Обійняти після роботи
- Подякувати за вечерю
- Спланувати спільні вихідні
- Допомогти з машиною, прибиранням, пранням
- Зробити їй масаж
- Виділити вечір та запросити до кіно, ресторану чи у театр. Це особливо важливо робити парам з дітьми.
- Сказати, що ви її любите
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