Страх — базова емоція, яка виконує захисну функцію. Наприклад, не дозволяє чоловікові почати бійку, якщо він один проти п'ятьох. І в подібному випадку це є цілком виправданим.

Але існує окрема категорія страхів – психологічна, що виявляється у відносинах, коли чоловікові 20, 30 або 40 років. Більшість із них навіяні різними стереотипами суспільства. Але, щоб краще розуміти чоловіка, варто знати про його можливі побоювання.

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Life 24 зібрав для вас 10 найпоширеніших страхів чоловіків.

Виявитися неспроможними в будь-якому розумінні цього слова

Цей страх стосується як професійної, так й особистої сфери. Він пов'язаний переважно з невпевненістю в собі.

Виявитися неспроможним - один із основних страхів чоловіків / Фото Pinterest

Чого боїться чоловік у ліжку? Звичайно, того, що не зможе задовольнити жінку повністю. Це те, чого боїться будь-який чоловік, позбутися від таких побоювань практично не реально. Навіть після завоювання жінки він буде хвилюватися, що хтось більш умілий її відвоює.

Маленька порада. Проблему пом'якшить щира розмова, але важливо не акцентувати увагу на поганих речах. Варто більше говорити про те, що вам подобається.

Опинитися в підлеглому положенні

Ще б пак, адже для більшості чоловіків конкуренція – основний життєвий принцип, а перемога – головна цінність.

Крім того, чоловіки бояться бути посміховиськом та об'єктом маніпуляцій. Хоча самі часто приносять себе в жертву, коли від них це ніхто і не вимагає.

Цікавий момент. Чого бояться чоловіки-Скорпіони – коли жінці абсолютно все одно на їх маніпуляції.

Кожен хлопець боїться стати підкаблучником, при цьому охоче буде говорити так про друзів, які прислухаються до порад своїх обраниць.

Дізнатися про незаплановану вагітність дівчини

Це, напевно, те, чого бояться чоловіки в стосунках найбільше. Так що всі розмови, мовляв, лише жінки хвилюються щодо незапланованої вагітності, абсолютно неправдоподібні.

Хлопці бояться дізнатися про незаплановану вагітність / Фото Pexels

Заради експерименту можна спробувати натякнути партнеру, що вас нудить. Він як мінімум спітніє та почне заспокоювати вас (насправді себе). Спробуйте завести розмову на тему: «Що буде, якщо я раптом завагітнію», – і ви багато чого дізнаєтеся про свого обранця.

Зізнаватися у своїх почуттях

Чоловіки бояться сентиментальних вчинків, відчувають страх перед почуттями. Особливо це те, чого боїться чоловік-Рак у відносинах.

Ваш чоловік боявся зізнатися у почуттях? / Фото Pixabay

Вести розмови про почуття для чоловіків – означає мало не зобов'язати самого себе одружитися. Та й зробити перший крок вкрай хвилююче, а раптом буде відмова?

Невелика порада. Варто натякнути чоловікові про свої почуття, підштовхнути його зізнатися.

Опинитися покинутим

Знову повернемося до невпевненості в собі, саме звідси випливають всі ці ревнощі та комплекси. Це те, чого боїться чоловік-Овен.

Наприклад, донжуани не здатні встановлювати міцні відносини з жінками, оскільки просто бояться близького контакту. Зазвичай так відбувається через негативний досвід. Тому вони й захищаються цинізмом і різким перериванням зв'язку, коли відбувається духовне зближення.

Всі чоловіки, так чи інакше, бояться залишитися самотніми. Хоча вони намагаються не проявляти це ззовні. Навіть успішні чоловіки можуть відчувати такий страх.

Одружитися

Це відповідальний крок, що кардинально змінює спосіб життя. До речі, саме цього боїться чоловік-Водолій найбільше. Головна причина боязні одружитися – попередній страх опинитися покинутим, а точніше – можливість розлучення.

Не всі чоловіки хочуть одружуватися / Фото Pixabay

Дослідження американських вчених з університету міста Корнелла показало, що 60% неодружених чоловіків, які перебували у відносинах, бояться одруження через можливе розлучення в майбутньому.

Страх наслідків придуманого розлучення може довго керувати вашим обранцем. Плюс одруження все одно приносить певні обмеження. Тому на "дозрівання" потрібен час, для кожного чоловіка – свій.

Зробити вибір, який не схвалить мама

У багатьох випадках вплив мами на сина перебільшений, але боязнь, що його дівчина виявиться негідною маминих уявлень, все ж існує майже у кожного чоловіка.

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Звичайно, це залежить від поведінки самої матері. Однак, якщо вона категорично проти весілля та має суттєвий вплив на сина, то навряд чи ця подія станеться.

Бути поганим батьком

Будь-який чоловік хоче, щоб його діти пишалися ним. Крім страху не прогодувати дітей, обранець може боятися того, що не зможе дати їм необхідні для самостійного дорослого життя знання. Також може виникати страх того, що він буде таким самим поганим батьком своїм дітям, яким був його власний батько.

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З цієї причини багато хлопців відкладають "дитяче питання" на безвік. При цьому вони аргументують своє рішення тим, що спершу потрібно міцно стати на ноги, а потім всерйоз зайнятися продовженням роду.

Кожен чоловік хоче бути хорошим батьком / Фото Pixabay

Невеличка порада. Щоб розвіяти побоювання та втілити мрію вашого партнера, варто запитати чоловіка про його страхи з приводу батьківства та поділитися власними страхами з приводу материнства. Повірте, ніщо так не зближує, як демонстрація один одному своїх зон уразливості. Також необхідно заздалегідь спільно обговорити те, яким ви бачите виховання дитини, як ви розподілите обов'язки по догляду за нею.

Заробляти менше за дружину

Багато чоловіків спочатку оцінюють себе саме через призму матеріального доходу. Часто цей страх провокують самі жінки, ставлячись до свого чоловіка злегка поблажливо, демонструючи, що вона, а не він – годувальниця сім'ї. Тому чоловік прагне заробляти хоч трохи більше, щоб відчувати себе комфортно.

Чоловіки хочуть заробляти більше за дружину / Фото Pixabay

Маленька порада. Дайте своєму чоловікові знати, що ви пишаєтеся ним, скільки б він не заробляв.

Прожити життя даремно

Цей страх починає переслідувати чоловіка після 30 років, його ще називають "комплекс невдахи". Великий відрізок прожитий, і обранець починає аналізувати, чого він домігся. І, навіть, якщо досягнення дійсно є, то чоловік впадає у відчай, адже планка завжди набагато вища.

Невелика порада. Якщо улюблений страждає від «комплексу невдахи», розкажіть йому, що ви вибрали його не тому, що не змогли знайти собі кого-небудь більш успішного. Поясніть, що бачите в ньому потенціал і вірите: одного разу у нього все вийде. Розпитайте його про короткострокові та довгострокові плани, можливо, ви якось зможете допомогти в їх реалізації.

Старість

Ну і, звичайно ж, найбільше чоловіки, як і жінки, бояться постаріти. Для них старість асоціюється з тим, що можна стати тягарем, опинитися непотрібним. Тому не забувайте час від часу нагадувати коханому, що все ще вважаєте його привабливим.

Ніхто не хоче старіти / Фото Pixabay

В цілому ж, всі ці страхи природні й цілком очікувані. Щоб боротися з ними, потрібно лише вміти їх приймати та показувати чоловікові, що ви його розумієте.