Турбота про себе – це не лише нові речі та шматочок улюбленого торта після вечері. Справжня турбота – це те, що постійно заряджає нас енергією, дозволяє бути у хорошому настрої та будувати міцні стосунки з іншими Магія, та й годі!

Life24 склав для вас список речей, які допоможуть вам зробити перші кроки до гармонії з самим собою. Перевірте, чи правильно розумієте словосполучення "турбота про себе" і чи все виконуєте.

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Слухати свій організм

Це зовсім не про те, щоб виконувати будь-які забаганки, які прийдуть вам на думку. Ви повинні чути ті сигнали, які подає ваше тіло: коли варто зупинитись і не доїдати порцію, бо ви вже наїлись, а коли потрібно відкласти роботу на 20 хв і зробити зарядку. Ваш організм скаже вам "дякую" у майбутньому.

Піклуватись про фізичне здоров'я

Краще зміцнювати свій організм та імунітет, аніж бігти до лікарні вже тоді, коли здоров'я вас вже підвело. Що варто для цього робити:

регулярно проходити медогляди

вакцинуватись

брати лікарняні, якщо ви відчуваєте, що захворіли. Не переносьте хвороби "на ногах"!

регулярна фізична активність та здоровий сон – це запорука хорошого настрою, працездатності та міцного здоров'я

повноцінно харчуватись та пити достатньо води

регулярно доглядати за своєю шкірою та ротовою порожниною.

Спорт – це також одна із форм турботи про власне тіло/ Фото Unsplash

Піклуватись про ментальне здоров'я

Хоч про це часто забувають, проте психологічний стан не менш важливий, ніж фізичний. Не варто боятись чи соромитись звертатись до спеціалістів, якщо ви відчуваєте тривогу, апатію, знижену концентрацію уваги, постійний поганий настрій чи інші симптоми, що зважають вам спокійно жити.

Звертайтесь по психологічну допомогу, якщо це потрібно/ Фото Pexels

Є багато способів, які допоможуть залишатись у стабільному емоційному стані та відновлять ваші ресурси. Серед них:

медитація

ведення щоденника. Ми вже розповідали, чому це так важливо

дні без соцмереж

читання книг, які будуть вас надихати

Казати ні, коли це потрібно

Це стосується не лише ситуацій, коли варто відмовитись від пропозиції взяти пакетик у супермаркеті. Навчіться чітко говорити "ні", коли вас про щось просять, а ви не хочете цього робити; коли на вас намагаються покласти обов'язки, які ви не повинні робити; коли щось намагаються зробити вашим коштом тощо.

Не хвилюйтесь, що можете когось образити – це важливе вміння вибудовує ваші особисті кордони. Якщо люди не приймають відмов, вам з ними не йти однією дорогою.

Мати своє хобі

Заняття, яке приносить вам задоволення, необов'язково повинне ставати вашим заробітком. Воно має відволікати вас від повсякденних турбот та життєвих проблем. Перемикайте свою увагу на зовсім інший, несхожий на вашу роботу вид діяльності, і вам буде набагато простіше відновити сили перед робочим днем.

Знайдіть заняття, яке буде вас надихати/ Фото Pexels

Виражати свої потреби

Як би банально це не звучало, проте люди не читають ваших думок. А жінкам там часто з дитинства говорять бути скромними, що вони бояться висловлювати свою думку і просити про заслужене підвищення; сказати друзям, що хочеш сьогодні залишитись вдома, а не гуляти; попросити хлопця піти купити ліки, а не бігти до аптеки з температурою, щоб не створювати нікому незручності.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Думати про своє майбутнє

Витрачати зароблені кошти на власні бажання та радувати себе – це дуже добре. Проте важливо також думати на перспективу: вкладати кошти, намагатись не брати кредитів, займатись самоосвітою, вчасно виплачувати борги тощо. Через кілька років ви із вдячністю дивитиметесь на себе у минулому.

Варто відповідально ставитись до грошей/ Фото Pexels

Відмовитись від того, що приносить незручності

Це стосується усього: такого гарного,але незручного одягу та взуття; роботи, що не приносить ніякого задоволення; стосунків, що такі ідеальні для усіх, проте давно вже не дають нічого вам обом. Не потрібно жертвувати собою заради очікувань інших.

Створювати затишок вдома

Навіть якщо ви живете на орендованій квартирі, постарайтесь облаштувати її за своїм смаком. Важливо, щоб вдома ви відчували себе у безпеці, вам хотілось тут відпочивати і розслаблятись.

Нехай вдома вам буде по-справжньому затишно/ Фото Pexels

Викиньте стару тумбочку, що вас дратує, прикрасьте полиці милими дрібницями, щодня приділяйте 10 хвилин, щоб поскладати речі і прибрати. Це місце наповнення вас енергією, тому тримайте дім у чистоті й робіть його максимально зручним та естетичним для вас.

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Брати відповідальність за своє життя

Не чекайте, що хтось розв'яже усі ваші проблеми та дасть вам інструкцію, як жити. Набагато приємніше самою керувати власним життям, робити усвідомлений вибір, вчитись на власних помилках та пожинати плоди своєї праці.