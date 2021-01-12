Забота о себе – это не только новые вещи и кусочек любимого торта после ужина. Настоящая забота – это то, что постоянно заряжает нас энергией, позволяет быть в хорошем настроении и строить прочные отношения с другими. Магия, да и только!

Life24 составил для вас список вещей, которые помогут вам сделать первые шаги к гармонии с самой собой. Проверьте, правильно понимаете словосочетание "забота о себе" и все ли выполняете.

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Слушать свой организм

Это совсем не о том, чтобы выполнять любые прихоти, которые придут вам в голову. Вы должны слышать те сигналы, которые подает ваше тело: когда стоит остановиться и не доедать порцию, потому что вы уже наелись, а когда нужно отложить работу на 20 мин и сделать зарядку. Ваш организм скажет вам "спасибо" в будущем.

Заботиться о физическом здоровье

Лучше укреплять свой организм и иммунитет, чем бежать в больницу уже тогда, когда здоровье вас уже подвело. Что стоит для этого делать:

регулярно проходить медосмотры

вакцинироваться

брать больничные, если вы чувствуете, что заболели. Не переносите болезни "на ногах"!

регулярная физическая активность и здоровый сон – это залог хорошего настроения, работоспособности и крепкого здоровья

полноценно питаться и пить достаточно воды

регулярно ухаживать за своей кожей и полостью рта

Спорт – это также одна из форм заботы о собственном теле / ​​Фото Unsplash

Заботиться о ментальном здоровье

Хотя об этом часто забывают, но психологическое состояние не менее важное, чем физическое. Не стоит бояться или стесняться обращаться к специалистам, если вы чувствуете тревогу, апатию, пониженную концентрацию внимания, постоянное плохое настроение или другие симптомы, считаются вам спокойно жить.

Обращайтесь за психологической помощью, если это нужно / Фото Pexels

Есть много способов, которые помогут оставаться в стабильном эмоциональном состоянии и восстановят ваши ресурсы. Среди них:

медитация

ведение дневника. Мы уже рассказывали, почему это так важно

день без соцсетей

чтение книг, которые вас вдохновляют

Говорить "нет", когда это нужно

Это касается не только ситуаций, когда стоит отказаться от предложения взять пакетик в супермаркете. Научитесь четко говорить "нет", когда вас о чем-то просят, а вы не хотите этого делать; когда вас пытаются возложить обязанности, которые вы не должны делать; когда что-то пытаются сделать за ваш счет и тому подобное.

Не волнуйтесь, что можете кого-то обидеть – это важное умение выстраивает ваши личные границы. Если люди не принимают отказов, вам с ними не по пути.

Иметь свое хобби

Занятие, которое приносит вам удовольствие, необязательно должно становиться вашим заработком. Оно должно отвлекать вас от повседневных забот и жизненных проблем. Переключайте свое внимание на совсем другой, непохожий на вашу работу вид деятельности, и вам будет гораздо проще восстановить силы перед рабочим днем.

Найдите занятие, которое будет вас вдохновлять / Фото Pexels

Выражать свои потребности

Как бы банально это не звучало, но люди не читают ваших мыслей. А женщинам там часто с детства говорят быть скромными, что они боятся высказывать свое мнение и просить о заслуженном повышение; сказать друзьям, что хочешь сегодня остаться дома, а не гулять; попросить парня пойти купить лекарства, а не бежать в аптеку с температурой, чтобы не создавать никому неудобства.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Думать о своем будущем

Тратить заработанные средства на собственные желания и радовать себя – это очень хорошо. Однако важно также думать на перспективу: вкладывать средства, стараться не брать кредитов, заниматься самообразованием, вовремя выплачивать долги и тому подобное. Через несколько лет вы с благодарностью будете смотреть на себя в прошлом.

Стоит ответственно относиться к деньгам / Фото Pexels

Отказаться от того, что приносит неудобства

Это касается всего: такой хорошей, но неудобной одежды и обуви; работы, которая не приносит никакого удовольствия; отношений, которые такие идеальные для всех, но давно уже не дают ничего вам обоим. Не нужно жертвовать собой ради ожиданий других.

Создавать уют дома

Даже если вы живете на съемной квартире, постарайтесь обустроить ее по своему вкусу. Важно, чтобы дома вы чувствовали себя в безопасности, вам хотелось здесь отдыхать и расслабляться.

Пусть дома вам будет по-настоящему уютно / Фото Pexels

Выбросьте старую тумбочку вас раздражает, украсьте полки милыми мелочами, ежедневно уделяйте 10 минут, чтобы сложить вещи и убрать. Это место наполнения вас энергией, поэтому держите дом в чистоте и делайте его максимально удобным и эстетичным для вас.

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Брать ответственность за свою жизнь

Не ждите, что кто-то решит все ваши проблемы и даст вам инструкцию, как жить. Гораздо приятнее самой управлять своей жизнью, делать осознанный выбор, учиться на собственных ошибках и пожинать плоды своего труда.