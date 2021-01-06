Секрет домашнего уюта: необычные варианты свечей для особенной атмосферы – 20+ фото
Свечи - это тот предмет интерьера, который наполняют ваш дом уютом и теплой атмосферой. Ароматизированные и классические, с вкраплениями цветов и даже фруктов, в цилиндрической форме или очень пикантной. Среди такого многообразия следует выбирать что-то необычное.
Журналисты Life24 отобрали для вас оригинальные варианты свечей, которые будут радовать вас уютными вечерами в компании любимых книг, на семейных посиделках или романтическом ужине. Вдохновляйтесь и создавайте дома неповторимую атмосферу.
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Огонь в воде
Свечи, плавающие в прозрачном сосуде с водой выглядят очень нежно и даже загадочно.
Фото pinterest
Положите небольшие свечи в бокал и наслаждайтесь тем, как огонек отражается от стекла и воды, образуя интересное мерцание.
Фото pinterest
Фото aliexpress
Свечи со звуком очага
Вы все правильно прочитали. Сейчас мало у кого дома стоит настоящий камин, у которого можно удобно устроиться и по вечерам релаксировать под размеренное потрескивание костра. Однако правильная свеча может быть мини-версией такого очага!
Фото crafta
В таких свечах используют специальный деревянный фитиль, который при горении и издает характерный звук потрескивания. Отличный вариант для того, чтобы устроиться на удобное кресло с любимой рождественской книгой и наслаждаться вечером, представляя себя у теплого камина.
Фото lmbd
Насыпные свечи
Это практичный и творческий вариант, ведь собрать такую свечу вам придется самостоятельно.
Фото pinterest
Вам понадобится:
- сосуд. Это может быть что угодно: прозрачная стеклянная чашка, изящный бокал, любимая ваза или даже половинка кокоса!
- гранулированный воск любого цвета – это, собственно, и ваша свеча
- фитиль для свечей
Такие свечи могут быть любого цвета / Фото plamis
Засыпаете воск в емкость, вставляете фитиль, зажигаете – вуаля, перед вами свеча, которую вы только что изготовили своими руками. Для такого процесса можно даже взять материал различных цветов и комбинировать их. Особенно такое творческое занятие понравится детям.
Фото roscandles
Свечи с сухоцветами
Натуральные материалы для декора всегда будут в тренде. В свечах сухоцветы, пряности и даже засушенные фрукты выглядят особенно изящно и с легким шиком.
Легкая нежность в виде сухоцветов / Фото Unsplash
Палочки корицы добавляют зимней атмосферы / Фото crafta
Необычный декор – колоски внутри свечи / Фото crafta
Свечи-скульптуры
Свечи в виде мужского или женского торса, античного бюста – это сегодняшний тренд в мире свечей.
Фото Unsplash
Такой элемент станет эффектным и даже пикантным дополнением вашего интерьера.
Фото lmbd
На рождественский стол, конечно, не поставишь, однако в вашу спальню такой огонек однозначно впишется.
С пчелиного воска
Всегда стильные свечи, которые подойдут к любому интерьеру.
Фото lmbd
Экологично, красиво и минималистично – такие свечи как будто пахнут медом и дарят настоящее тепло жителям дома. А как приятно их держать в руках благодаря ребристой текстуре!
Фото lmbd
Из таких свечей можно составить прекрасные композиции / Фото lmbd
Свечи в бетоне
Это также популярный сегодня вариант, который лучше всего подойдет к интерьеру в стиле лофт. В сочетании с тяжелым громоздким бетоном, свеча выглядит по-настоящему нежно и утонченно.
Фото candlesbox
Многие мастера сочетают воск и бетон в прямом смысле этого слова. Выходят необычные композиции, напоминающие стихию: морскую волну или бурный ветер.
Фото lmbd
Фото crafta
Ажурные
Такие свечи с необычной текстурой будут хорошо дополнять ваш праздничный стол, сочетаясь с орнаментом скатерти или салфеток. Они по-своему перекликаются с природными мотивами и создают атмосферу спокойствия в доме.
Фото plamis_candles
Романтические
Даже обычные свечи уже настраивают на романтический лад. А подберите оригинальные варианты в форме сердец – и ваш с любимым ужин наполнится атмосферой любви и страсти!
Фото plamis_candles
Фото Unsplash
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