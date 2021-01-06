Свечи - это тот предмет интерьера, который наполняют ваш дом уютом и теплой атмосферой. Ароматизированные и классические, с вкраплениями цветов и даже фруктов, в цилиндрической форме или очень пикантной. Среди такого многообразия следует выбирать что-то необычное.

Журналисты Life24 отобрали для вас оригинальные варианты свечей, которые будут радовать вас уютными вечерами в компании любимых книг, на семейных посиделках или романтическом ужине. Вдохновляйтесь и создавайте дома неповторимую атмосферу.

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Огонь в воде

Свечи, плавающие в прозрачном сосуде с водой выглядят очень нежно и даже загадочно.

Фото pinterest

Положите небольшие свечи в бокал и наслаждайтесь тем, как огонек отражается от стекла и воды, образуя интересное мерцание.

Фото pinterest

Фото aliexpress

Свечи со звуком очага

Вы все правильно прочитали. Сейчас мало у кого дома стоит настоящий камин, у которого можно удобно устроиться и по вечерам релаксировать под размеренное потрескивание костра. Однако правильная свеча может быть мини-версией такого очага!

Фото crafta

В таких свечах используют специальный деревянный фитиль, который при горении и издает характерный звук потрескивания. Отличный вариант для того, чтобы устроиться на удобное кресло с любимой рождественской книгой и наслаждаться вечером, представляя себя у теплого камина.

Фото lmbd

Насыпные свечи

Это практичный и творческий вариант, ведь собрать такую ​​свечу вам придется самостоятельно.

Фото pinterest

Вам понадобится:

сосуд. Это может быть что угодно: прозрачная стеклянная чашка, изящный бокал, любимая ваза или даже половинка кокоса!

гранулированный воск любого цвета – это, собственно, и ваша свеча

фитиль для свечей

Такие свечи могут быть любого цвета / Фото plamis

Засыпаете воск в емкость, вставляете фитиль, зажигаете – вуаля, перед вами свеча, которую вы только что изготовили своими руками. Для такого процесса можно даже взять материал различных цветов и комбинировать их. Особенно такое творческое занятие понравится детям.

Фото roscandles

Свечи с сухоцветами

Натуральные материалы для декора всегда будут в тренде. В свечах сухоцветы, пряности и даже засушенные фрукты выглядят особенно изящно и с легким шиком.

Легкая нежность в виде сухоцветов / Фото Unsplash

Палочки корицы добавляют зимней атмосферы / Фото crafta

Необычный декор – колоски внутри свечи / Фото crafta

Свечи-скульптуры

Свечи в виде мужского или женского торса, античного бюста – это сегодняшний тренд в мире свечей.

Фото Unsplash

Такой элемент станет эффектным и даже пикантным дополнением вашего интерьера.

Фото lmbd

На рождественский стол, конечно, не поставишь, однако в вашу спальню такой огонек однозначно впишется.

Фото Unsplash

С пчелиного воска

Всегда стильные свечи, которые подойдут к любому интерьеру.

Фото lmbd

Экологично, красиво и минималистично – такие свечи как будто пахнут медом и дарят настоящее тепло жителям дома. А как приятно их держать в руках благодаря ребристой текстуре!

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Фото lmbd

Из таких свечей можно составить прекрасные композиции / Фото lmbd

Свечи в бетоне

Это также популярный сегодня вариант, который лучше всего подойдет к интерьеру в стиле лофт. В сочетании с тяжелым громоздким бетоном, свеча выглядит по-настоящему нежно и утонченно.

Фото candlesbox

Многие мастера сочетают воск и бетон в прямом смысле этого слова. Выходят необычные композиции, напоминающие стихию: морскую волну или бурный ветер.

Фото lmbd

Фото crafta

Ажурные

Такие свечи с необычной текстурой будут хорошо дополнять ваш праздничный стол, сочетаясь с орнаментом скатерти или салфеток. Они по-своему перекликаются с природными мотивами и создают атмосферу спокойствия в доме.

Фото plamis_candles

Романтические

Даже обычные свечи уже настраивают на романтический лад. А подберите оригинальные варианты в форме сердец – и ваш с любимым ужин наполнится атмосферой любви и страсти!

Фото plamis_candles

Фото Unsplash