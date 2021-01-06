Свічки це той предмет інтер'єру, який наповнює ваш будинок затишком та теплою атмосферою. Ароматизовані і класичні, з вкрапленнями квітів і навіть фруктів, у циліндричній формі або дуже пікантній. Серед такого різноманіття варто обирати щось незвичайне.

Журналісти Life24 відібрали для вас оригінальні варіанти свічок, які будуть тішити вас у затишні вечори в компанії улюблених книг, за сімейними посиденьками чи романтичною вечерею. Надихайтесь та створюйте вдома неповторну атмосферу.

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Вогонь у воді

Свічки, що плавають у прозорій посудині з водою виглядають дуже ніжно та навіть загадково.

Фото pinterest

Покладіть невеличкі свічки у келих та насолоджуйтесь тим, як вогник відбивається від скла та води, утворюючи цікаве мерехтіння.

Фото pinterest

Фото aliexpress

Свічки зі звуком вогнища

Ви все правильно прочитали. Зараз мало у кого вдома стоїть справжній камін, біля якого можна зручно влаштуватись та вечорами релаксувати під розмірене потріскування вогнища. Проте правильна свічка може бути мініверсією такого вогнища!

Фото crafta

У такий свічках використовують спеціальний дерев'яний гніт, який при горінні і видає характерний звук потріскування. Чудовий варіант для того, щоб вмоститись на зручне крісло з улюбленою різдвяною книгою та насолоджуватись вечором, уявляючи себе біля теплого каміна.

Фото lmbd

Насипні свічки

Це практичний та творчий варіант, адже зібрати таку свічку вам доведеться самостійно.

Фото pinterest

Вам знадобиться:

посудина. Це може бути будь-що: прозора скляна чашка, витончений келих, улюблена ваза чи навіть половинка кокоса!

гранульований віск будь-якого кольору – це, власне, і є ваша свічка

гніт для свічок

Такі свічки можуть бути будь-якого кольору/ Фото plamis

Засипаєте віск у ємність, вставляєте гніт, запалюєте – вуаля, перед вами свічка, яку ви щойно виготовили своїми руками. Для такого процесу ви можете навіть взяти матеріал різних кольорів та комбінувати їх. Особливо таке творче заняття сподобається дітям.

Фото roscandles

Свічки з сухоцвітами

Натуральні матеріали для декору завжди будуть в тренді. У свічках сухоцвіти, прянощі та навіть засушені фрукти виглядають особливо витончено та з легким шиком.

Легка ніжність у вигляді сухоцвітів/ Фото Unsplash

Палички кориці додають зимової атмосфери/ Фото crafta

Незвичайний декор – колоски всередині свічки/ Фото crafta

Свічки-скульптури

Свічки у вигляді чоловічого або жіночого торса чи античного погруддя – це сьогоднішній тренд у світі свічок.

Фото Unsplash

Такий елемент стане ефектним та навіть пікантним доповненням вашого інтер'єру.

Фото lmbd

На різдвяний стіл, звісно, не поставиш, проте у вашу спальню такий вогник однозначно впишеться.

Фото Unsplash

З бджолиного воску

Завжди стильні свічки, які пасуватимуть будь-якому інтер'єру.

Фото lmbd

Екологічно, красиво та мінімалістично – такі свічки аж пахнуть медом та дарують справжнє тепло мешканцям дому. А як приємно їх тримати у руках завдяки ребристій текстурі!

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Фото lmbd

З таких свічок можна скласти прекрасні композиції/ Фото lmbd

Свічки у бетоні

Це також популярний сьогодні варіант, який найкраще пасуватиме до інтер'єру у стилі лофт. У поєднанні з важким громіздким бетоном, свічка виглядає по-справжньому тендітно та витончено.

Фото candlesbox

Багато майстрів поєднують віск та бетон у прямому сенсі цього слова. Виходять незвичайні композиції, які нагадують стихію: морську хвилю або буремний вітер.

Фото lmbd

Фото crafta

Ажурні

Такі свічки з незвичайною текстурою будуть гарно доповнювати ваш святковий стіл, поєднуючись з орнаментом скатертини чи серветок. Вони по-своєму перегукуються з природними мотивами та створюють атмосферу спокою у домі.

Фото plamis_candles

Романтичні

Навіть звичайні свічки вже налаштовують на романтичний лад. А доберіть оригінальні варіанти у формі сердець – і ваша з коханим вечеря наповниться атмосферою кохання та пристрасті!

Фото plamis_candles

Фото Unsplash