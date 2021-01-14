Пандемія Covid-19 надихає людей створювати просто неймовірні речі: дизайнерка з Латвії Санта Купча переосмислила всю ідею домашнього одягу. Вона представила спеціальну сукню-ковдру, яка дозволить комфортно почуватися вдома на самоізоляції та під час відеодзвінків.

Свій проект дівчина назвала "Маскарад людини, яка застрягла вдома", розповідає Designyoutrust.

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Фото Santa Kupča Instagram

Такий домашній одяг виглядає досить химерно. Тут поєднується безумство із неймовірною геніальністю. Ззовні все схоже на плаття, яке зробили зі звичайної ковдри.

Фото Santa Kupča Instagram

Фото Santa Kupča Instagram

Колекція складається з трьох предметів одягу, кожен з яких символізує різні відчуття під час довгої самоізоляції вдома.

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Фото Santa Kupča Instagram

"Пандемія та самоізоляція дуже сильно вплинули на мій дипломний проект. Постійні розмови через Zoom стали звичною справою. Це збивало мене з пантелику: виходить, що я перебувала у певному проміжному просторі – не зовсім вдома. Мені часто було цікаво побачити, як я виглядаю на екрані при розмові з іншими, і чи достатньо хороший фон і світло навколо мене. Бажання інсценувати простір навколо себе стало відправною точкою цієї колекції. Хоч я розумію, що це, скоріш за все, модна поезія чи модний щоденник, аніж справжня мода", – каже дизайнерка.

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Фото Santa Kupča Instagram

Інші проекти дівчини можна переглянути в неї в Інстаграмі та на Behance