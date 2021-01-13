Як добре було б займатись улюбленою справою і отримувати за це гроші. Про це мріє кожен, і перше, що спадає думку – залишити нудну роботу і почати розвиватись у тому, від чого ви дійсно кайфуєте – у хобі. Розберемось, чи дійсно варто так кардинально змінювати своє життя.

З усіх сторін нам пропонують змінити сірий офіс на свободу творчої професії та йти до своєї мрії. Адже всі знайомі кажуть, як добре ви співаєте, шиєте чи малюєте! Проте перед тим, як перетворювати улюблене хобі на постійне джерело доходів, варто знати про деякі нюанси, про які розповідає Life24.

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Чому хобі таке важливе

Найкращий спосіб відпочити від важкого робочого дня – змінити сферу діяльності. Для цього і існує хобі. Воно дозволяє вам відпочити від постійних обов'язків, дедлайнів, вказівок і графіку, які на основній роботі. Тут ви вільні робити що захочете і коли захочете. Хобі повинне робити вас щасливою і давати заряд енергії.

Якщо хобі несподівано стане вашою роботою?

Ви втратите хобі

У вас більше не буде місця, в яке можна втекти від життєвих проблем та спокійно відпочити. Ваше хобі більше не буде тією діяльністю, що вас відволікає. Ви ж більше не зможете чекати натхнення, щоб почати, до прикладу, шити, адже замовники не чекають.

Вам доведеться займатись не лише хобі

Часто хобі – це творче заняття. Якщо ви хочете його розвивати, ви скоріше за все воно перетвориться на бізнес. Вам доведеться займатись не тільки безпосередньо своєю улюбленою справою, а й вирішувати купу інших адміністративних та організаційних питань, можливо, займатись бухгалтерією, маркетингом тощо. Це може не сподобатись вашій творчій душі.

Окрім хобі, доведеться займатись паперовою роботою/ Фото Unsplash

Хобі доведеться продавати

Раніше ви творили для себе, а тепер – ви маєте цю ж діяльність продати іншим, вашим клієнтам. На цьому моменті часто виникають проблеми з адекватним оцінюванням своєї роботи, адже важко пересилити себе і почати брати гроші (та ще й ставити високу ціну) за те, що ви робили з задоволенням і без оплати. Через це хобі може приносити вам мало заробітку, забирати багато часу і стати джерелом роздратування та стресу.

Тепер доведеться самостійно оцінювати свою роботу/ Фото Unsplash

У вас може впасти самооцінка

Після того, як хобі стає вашою роботою, ви повинні постійно розвиватись і доводити свою професійність іншим. Хоч вашій мамі подобаються ваші в'язані светри, а друзі раді отримувати їх у подарунок, проте ваш продукт може відразу не мати попиту, а на ринку ви опинитесь серед тисяч таких самих конкурентів. Вам може здаватись, що ваша творчість вже нікому не потрібна, а ви самі ні на що не здатні.

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Хобі перетвориться на рутину

Якщо раніше ви із задоволенням після роботи гуляли вулицями міста та фотографували людей, то тепер це – ваше заняття на цілий день, з обов'язками і відповідальністю перед клієнтами. Улюблена справа ризикує перетворитись на такий самий "день бабака", від якого ви так страждали на старій роботі.

Улюблена справа може перетворитись на рутину, від якої нікуди втекти/ Фото Unsplash

Ви можете розчаруватись

Люди покладають великі сподівання на різкі зміни, вважаючи, що якість життя має вирости відразу після того, як вони кинули роботу і взяли перше замовлення на тексти. Проте в процесі вони стикаються з багатьма труднощами і виявляється, що успіх – це довга робота, а не миттєва подія. Тоді наступає розчарування у своїй справі та у собі.

Хобі може вже не приносити того задоволення, що раніше/ Фото Unsplash

Робота повинна подобатись

Попри усі названі ризики, пам'ятайте, що не варто сприймати роботу лише як джерело грошей. В такому разі вас швидко наздожене вигорання. Професійна діяльність теж повинна подобатись, і якщо ви відчуваєте, що вона не приносить вам зовсім ніякого задоволення, а думка про обов'язки лише псує настрій, змінюйте роботу.