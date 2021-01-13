Как хорошо было бы заниматься любимым делом и получать за это деньги. Об этом мечтает каждый, и первое, что приходит мысль – оставить скучную работу и начать развиваться в том, от чего вы действительно кайфуете – в хобби. Разберемся, действительно ли стоит так кардинально менять свою жизнь.

Из всех сторон нам предлагают изменить серый офис на свободу творческой профессии и идти к своей мечте. Ведь все знакомые говорят, как хорошо вы поете, шьете или рисуете! Однако перед тем, как превращать любимое хобби в постоянный источник доходов, следует знать о некоторых нюансах, о которых рассказывает Life24.

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Почему хобби такое важное

Лучший способ отдохнуть от тяжелого рабочего дня – сменить сферу деятельности. Для этого и существует хобби. Оно позволяет отдохнуть от постоянных обязанностей, дедлайнов, указаний и графику, которые на основной работе. Здесь вы вольны делать что захотите и когда захотите. Хобби должно делать вас счастливой и давать заряд энергии.

Что же может произойти, если хобби неожиданно станет вашей работой?

Вы потеряете хобби

У вас больше не будет места, в которое можно убежать от жизненных проблем и спокойно отдохнуть. Ваше хобби больше не будет той деятельностью, вас отвлекает. Вы же больше не сможете ждать вдохновения, чтобы начать, к примеру, шить, ведь заказчики не ждут.

Вам придется заниматься не только хобби

Часто хобби – это творческое занятие. Если вы хотите его развивать, вы скорее всего оно превратится в бизнес. Вам придется заниматься не только непосредственно своим любимым делом, но и решать кучу других административных и организационных вопросов, возможно, заниматься бухгалтерией, маркетингом и тому подобное. Это может не понравиться вашей творческой душе.

Кроме хобби, придется заниматься бумажной работой / Фото Unsplash

Хобби придется продавать

Ранее вы создавали для себя, а теперь – вы эту же деятельность должны продать другим, вашим клиентам. На этом моменте часто возникают проблемы с адекватным оцениванием своей работы, ведь трудно пересилить себя и начать брать деньги (да еще и ставить высокую цену) за то, что вы делали с удовольствием и без оплаты. Из-за этого хобби может приносить вам мало заработка, отнимать много времени и стать источником раздражения и стресса.

Теперь придется самостоятельно оценивать свою работу / Фото Unsplash

У вас может упасть самооценка

После того как хобби становится вашей работой, вы должны постоянно развиваться и доказывать свой профессионализм другим. Хотя вашей маме нравятся ваши вязаные свитера, а друзья рады получать их в подарок, однако ваш продукт может сразу не иметь спроса, а на рынке вы окажетесь среди тысяч таких же конкурентов. Вам может показаться, что ваше творчество уже никому не нужна, а вы сами ни на что не способны.

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Хобби превратится в рутину

Если раньше вы с удовольствием после работы гуляли по улицам города и фотографировали людей, то теперь это – ваше занятие на целый день, обязанности и ответственность перед клиентами. Любимое дело рискует превратиться в такой же "день сурка", от которого вы так страдали старой работе.

Любимое дело может превратиться в рутину, от которой никуда убежать / Фото Unsplash

Вы можете разочароваться

Люди возлагают большие надежды на резкие изменения, считая, что качество жизни должно вырасти сразу после того, как они бросили работу и приняли первый заказ на тексты. Однако в процессе они сталкиваются со многими трудностями и оказывается, что успех – это долгая работа, а не мгновенное событие. Тогда наступает разочарование в своем деле и в себе.

Хобби может уже не приносить того удовольствия, что ранее / Фото Unsplash

Работа должна нравиться

Несмотря на все названые риски, помните, что не стоит воспринимать работу только как источник денег. В таком случае вас быстро догонит выгорания. Профессиональная деятельность тоже должна нравиться, и если вы чувствуете, что она не приносит вам совсем никакого удовольствия, а мнение об обязанностях только портит настроение, меняйте работу.