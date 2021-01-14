Пандемия Covid-19 вдохновляет людей создавать просто невероятные вещи: дизайнер из Латвии Санта Купча переосмыслила всю идею домашней одежды. Она представила специальное платье-одеяло, которая позволит комфортно чувствовать себя дома на самоизоляции и во время видеозвонков.

Свой проект девушка назвала "Маскарад человека, который застрял дома", рассказывает Designyoutrust.

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Фото Santa Kupča Instagram

Такая домашняя одежда выглядит довольно странно. Здесь сочетается безумие с невероятной гениальностью. Внешне все похоже на платье, которое сделали из обычной одеяла.

Фото Santa Kupča Instagram

Фото Santa Kupča Instagram

Коллекция состоит из трех предметов одежды, каждый из которых символизирует разные ощущения во время долгой самоизоляции дома.

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Фото Santa Kupča Instagram

"Пандемия и самоизоляция очень сильно повлияли на мой дипломный проект. Постоянные разговоры через Zoom стали привычным делом. Это сбивало меня с толку: получается, что я находилась в определенном промежуточном пространстве – не совсем дома. Мне было интересно увидеть, как я выгляжу на экране при разговоре с другими. Желание инсценировать пространство вокруг себя стало отправной точкой этой коллекции. Хотя я понимаю, что это скорее модная поэзия или модный дневник, чем настоящая мода ", - говорит дизайнер.

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Фото Santa Kupča Instagram

Другие проекты девушки можно посмотреть на Инстаграме и Behance