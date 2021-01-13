Красивой прически не будет: 15 забавных ляпов парикмахеров, от которых заворачиваются глаза
Найти своего парикмахера – одна из важнейших задач в жизни. Не верите? Тогда просто посмотрите, что происходит, когда человек попадает к непрофессионалу.
Life 24 собрал для вас 15 забавных фотографий, когда женщины просили одно, а парикмахеры сделали другое. Это очень больно.
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Ожидание – реальность
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"Какие у меня были волосы – что я хотела – что получилось в итоге"
"Сходила к парикмахеру. Понятно, что хотела то, что слева. Но пошла с тем, что дело. Теперь должна срочно это исправлять"
Какой плавный переход!
"Слева – то, что я хотела. Справа – то, что получила"
Жаль эту девушку
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