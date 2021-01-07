20 забавных и трогательных фото котов, после которых вы точно захотите завести пушистика
Владельцы кошек уже давно знают, что эти животные приносят только положительные эмоции и хорошее настроение. А если вы до сих пор в раздумьях, то на странице в твиттере под названием "Почему вам нужно иметь кота" развеют все ваши сомнения. Только посмотрите, на что эти пушистики способны.
Мы уже рассказывали о научных причинах завести кота. Если вас это не убедило, то на странице в твиттере "Почему вам нужно иметь кота" вам покажут наглядные примеры, которые не оставят вам никаких шансов: вы почувствуете острую нехватку котика дома. Недаром на них подписано уже более 860 тысяч пользователей.
Они описывают себя как "Идеальный аккаунт, чтобы показать родителям, когда ты хочешь кота".
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Life24 отобрали для вас 20 лучших фото с этого аккаунта, которые отвечают на тот же вопрос – почему вы должны завести котика?
Чтобы было за кем убирать
Чтобы ваш бокал всегда был "наполовину полный"
Чтобы кто-то отпугивал вирусы от вашего дома
Чтобы дома у вас был собственный хищник
Чтобы кто-то так же грел вашего младенца
Чтобы было кому делать забавные смайлики
Чтобы делать милые фото
Чтобы были заняты карманы
Чтобы кто-то играл с вашим ребенком
Чтобы дома всегда было на один круассан больше
Чтобы было кого украшать вместо елки
Чтобы было кому вас обнимать
Чтобы всегда было кому толкнуть машину
Чтобы было кому связать свитер
Чтобы обуздать "зло"
Разве кто-то еще смотрит на вас такими глазами?
Чтобы было в честь кого назвать собственный магазин
Чтобы у вас всегда был собственный шарфик
Чтобы было с кем сыграть
Чтобы был кто-то, кто бы радовал вас так же, как этого мужчину
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