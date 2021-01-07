Владельцы кошек уже давно знают, что эти животные приносят только положительные эмоции и хорошее настроение. А если вы до сих пор в раздумьях, то на странице в твиттере под названием "Почему вам нужно иметь кота" развеют все ваши сомнения. Только посмотрите, на что эти пушистики способны.

Мы уже рассказывали о научных причинах завести кота. Если вас это не убедило, то на странице в твиттере "Почему вам нужно иметь кота" вам покажут наглядные примеры, которые не оставят вам никаких шансов: вы почувствуете острую нехватку котика дома. Недаром на них подписано уже более 860 тысяч пользователей.

Они описывают себя как "Идеальный аккаунт, чтобы показать родителям, когда ты хочешь кота".

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Life24 отобрали для вас 20 лучших фото с этого аккаунта, которые отвечают на тот же вопрос – почему вы должны завести котика?

Чтобы было за кем убирать

pic.twitter.com/bWOBZby0Ea — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) January 1, 2021

Чтобы ваш бокал всегда был "наполовину полный"

pic.twitter.com/MZ1GGTp45H — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) November 28, 2020

Чтобы кто-то отпугивал вирусы от вашего дома

pic.twitter.com/atu59jhxLv — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) January 6, 2021

Чтобы дома у вас был собственный хищник

pic.twitter.com/aB2xOmdXj0 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 28, 2020

Чтобы кто-то так же грел вашего младенца

pic.twitter.com/gMY8troU79 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) November 24, 2020

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Чтобы было кому делать забавные смайлики

pic.twitter.com/d7EOEF3Gfk — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) January 5, 2021

Чтобы делать милые фото

pic.twitter.com/19Xh2h5x7I — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) January 1, 2021

Чтобы были заняты карманы

pic.twitter.com/puJCben1Zj — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 31, 2020

Чтобы кто-то играл с вашим ребенком

pic.twitter.com/lz780yW5q4 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 29, 2020

Чтобы дома всегда было на один круассан больше

pic.twitter.com/kQZzhzPWq2 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 29, 2020

Чтобы было кого украшать вместо елки

pic.twitter.com/umeYiSbqOt — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 24, 2020

Чтобы было кому вас обнимать

pic.twitter.com/fHDMt3FfTX — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 26, 2020

Чтобы всегда было кому толкнуть машину

pic.twitter.com/EPs82dbsDQ — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 2, 2020

Чтобы было кому связать свитер

HE IS WEARING A CARDIGAN pic.twitter.com/PoiaZEEyXd — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) November 14, 2020

Чтобы обуздать "зло"

pic.twitter.com/5VoU7k3azp — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) November 25, 2020

Разве кто-то еще смотрит на вас такими глазами?

pic.twitter.com/OmJf9dDAN8 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) January 4, 2021

Чтобы было в честь кого назвать собственный магазин

pic.twitter.com/doWM6OXgmQ — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 25, 2020

Чтобы у вас всегда был собственный шарфик

pic.twitter.com/NsFWQiesF0 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 13, 2020

Чтобы было с кем сыграть

pic.twitter.com/36wgCAGJGP — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 16, 2020

Чтобы был кто-то, кто бы радовал вас так же, как этого мужчину