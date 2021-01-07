Власники котиків вже давно знають, що ці тварини приносять лише позитивні емоції та хороший настрій. А якщо ви досі у роздумах, то на сторінці у твіттері під назвою "Чому вам потрібно мати кота" розвіють усі ваші сумніви. Лише погляньте, на що ці пухнастики здатні.

Ми вже розповідали про наукові причини завести кота. Якщо вас це не переконало, то на сторінці в твіттері "Чому вам потрібно мати кота" вам покажуть наочні приклади, які не залишать вам ніяких шансів: ви відчуєте гостру нестачу котика вдома. Недарма на них підписано вже понад 860 тисяч користувачів.

Вони описують себе як "Ідеальний акаунт, щоб показати батькам, коли ти хочеш кота".

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Life24 відібрали для вас 20 найкращих фото з цього акаунту, які відповідають на те саме питання – чому ви повинні завести котика?

Щоб було за ким прибирати

pic.twitter.com/bWOBZby0Ea — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) January 1, 2021

Щоб ваш келих завжди був "наполовину повний"

pic.twitter.com/MZ1GGTp45H — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) November 28, 2020

Щоб хтось відлякував віруси від вашого будинку

pic.twitter.com/atu59jhxLv — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) January 6, 2021

Щоб вдома у вас був власний хижак

pic.twitter.com/aB2xOmdXj0 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 28, 2020

Щоб хтось так само грів ваше немовля

pic.twitter.com/gMY8troU79 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) November 24, 2020

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Щоб було кому робити кумедні смайлики

pic.twitter.com/d7EOEF3Gfk — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) January 5, 2021

Щоб робити милі фото

pic.twitter.com/19Xh2h5x7I — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) January 1, 2021

Щоб були зайняті кишені

pic.twitter.com/puJCben1Zj — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 31, 2020

Щоб хтось грався з вашою дитиною

pic.twitter.com/lz780yW5q4 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 29, 2020

Щоб вдома завжди було на один круасан більше

pic.twitter.com/kQZzhzPWq2 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 29, 2020

Щоб було кого прикрашати замість ялинки

pic.twitter.com/umeYiSbqOt — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 24, 2020

Щоб було кому вас обіймати

pic.twitter.com/fHDMt3FfTX — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 26, 2020

Щоб завжди було кому штовхнути машину

pic.twitter.com/EPs82dbsDQ — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 2, 2020

Щоб було кому зв'язати светрик

HE IS WEARING A CARDIGAN pic.twitter.com/PoiaZEEyXd — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) November 14, 2020

Щоб приборкати "зло"

pic.twitter.com/5VoU7k3azp — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) November 25, 2020

Хіба ще хтось дивиться на вас такими очима?

pic.twitter.com/OmJf9dDAN8 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) January 4, 2021

Щоб було на честь кого назвати власний магазин

pic.twitter.com/doWM6OXgmQ — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 25, 2020

Щоб у вас завжди був власний шалик

pic.twitter.com/NsFWQiesF0 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 13, 2020

Щоб було з ким зіграти

pic.twitter.com/36wgCAGJGP — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 16, 2020

Щоб був хтось, хто б тішив вас так само, як цього чоловіка