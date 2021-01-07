20 кумедних та зворушливих фото котів, після яких ви точно захочете завести пухнастика
Власники котиків вже давно знають, що ці тварини приносять лише позитивні емоції та хороший настрій. А якщо ви досі у роздумах, то на сторінці у твіттері під назвою "Чому вам потрібно мати кота" розвіють усі ваші сумніви. Лише погляньте, на що ці пухнастики здатні.
Ми вже розповідали про наукові причини завести кота. Якщо вас це не переконало, то на сторінці в твіттері "Чому вам потрібно мати кота" вам покажуть наочні приклади, які не залишать вам ніяких шансів: ви відчуєте гостру нестачу котика вдома. Недарма на них підписано вже понад 860 тисяч користувачів.
Вони описують себе як "Ідеальний акаунт, щоб показати батькам, коли ти хочеш кота".
Читайте також: 15 дивних товарів для дому, які настільки кумедні, що їх хочеться купити: фото
Life24 відібрали для вас 20 найкращих фото з цього акаунту, які відповідають на те саме питання – чому ви повинні завести котика?
Щоб було за ким прибирати
Щоб ваш келих завжди був "наполовину повний"
Щоб хтось відлякував віруси від вашого будинку
Щоб вдома у вас був власний хижак
Щоб хтось так само грів ваше немовля
Щоб було кому робити кумедні смайлики
Щоб робити милі фото
Щоб були зайняті кишені
Щоб хтось грався з вашою дитиною
Щоб вдома завжди було на один круасан більше
Щоб було кого прикрашати замість ялинки
Щоб було кому вас обіймати
Щоб завжди було кому штовхнути машину
Щоб було кому зв'язати светрик
Щоб приборкати "зло"
Хіба ще хтось дивиться на вас такими очима?
Щоб було на честь кого назвати власний магазин
Щоб у вас завжди був власний шалик
Щоб було з ким зіграти
Щоб був хтось, хто б тішив вас так само, як цього чоловіка
Поділитися новиною