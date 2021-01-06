Американський дизайнер Метт Бенедетто має дуже цікаве хобі. Він створює незрозумілі речі для дому, які не несуть особливої користі. Але їх все одно хочеться придбати – вони фантастично кумедні.

Хлопець навіть заснував цілий магазин під назвою Unnecessary Inventions (Непотрібні Винаходи). Life 24 відібрав для вас 15 найбільш несподіваних товарів, на які виникне лише одне питання: «Як таке можна було придумати?» Цікаво Що це було: 15 кумедних різдвяних фотографій, за які людям досі соромно Підставка для того, щоб телефон не падав в туалет Насадка на свердло, яка допоможе швидко з’їсти морозиво Шкарпеточки, які захистять ногу від підступних фігурок Lego Саме так! Це дисковий апарат для написання повідомлень на смартфоні. Любителям ностальгії сподобається Тримач для багету, якщо ви раптом зголоднієте Маленька шафочка для чистеньких шкарпеточок. До комплекту також входять вішалки Кульчики для любителів драматичних фільмів про кохання Хіба ваш песик не заслуговує на ще один палець? Ще один винахід для любителів зворушливих фільмів. Ви зможете одразу плакати в окуляри – губки заберуть всі сльози Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO Штучна рука, яка допоможе прикритися від сонця, якщо ви забули кепку Механізм, який забороняє показувати середній палець Технологічний пристрій, який дозволить моментально тріскати "подушечки" Цікаво 15 душевних фотографій, які зворушать навіть найсерйозніших людей Красивий шалик із сектором для коктейлів Спеціальна конструкція з дихальною трубкою для людей, які сплять з подушкою на лиці Килимок із Марком Цукербергом, якщо вам дуже набрид Facebook Фото – Matt Benedetto