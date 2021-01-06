Американский дизайнер Мэтт Бенедетто имеет очень интересное хобби. Он создает непонятные вещи для дома, которые не несут особой пользы. Но их все равно хочется приобрести – они фантастически забавные.

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