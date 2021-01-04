Перед вами 15 чрезвычайно положительных фотоисторий, которые тронут до слез. Помните – каким бы плохим ни казался этот мир, в нем всегда больше добра, чем зла.

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