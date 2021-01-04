Перед вами 15 надзвичайно позитивних фотоісторій, які зворушують до сліз. Пам’ятайте – яким би поганим не здавався цей світ, у ньому завжди більше добра, ніж зла.

Редакція Life 24 зробила добірку душевних фотографій про добрі вчинки людей та красиві моменти із життя. Вони одразу покращать ваш настрій. Цікаво Сюрприз від Брюса Вілліса: 20 зворушливих подарунків, які повернуть вам віру в людей "Я щойно завершив курс хіміотерапії. Тепер все, що мені залишилось пройти – це променева терапія та стероїди. І я позбавлюся від раку" Новонароджене ягнятко. Йому тільки 15 хвилин. Хіба воно не фантастичне? Хлопець годує маленького котика через пляшечку у метро. Як це мило! Чоловік знову побачив свого ослика. Раніше вони мусили розлучитися через велику пожежу Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO "Сьогодні той день, коли ця маленька леді стала моєю дочкою. Я дуже щасливий! Не бійтеся всиновлювати і вдочеряти" Хлопець врятував оленя, який не міг виплисти з річки "Я – кінний ветеринар. Цей чарівний хлопчина заснув в мене на ногах, коли я розмовляв з його господарями" Хлопчик з аутизмом, який не дозволяв себе торкатися, почав спілкуватися із службовим песиком. Мама не витримала – у неї сльози щастя і радості "Я купив песику хороше крісло, щоб він перестав постійно красти моє. Здається, він дуже задоволений таким рішенням" Жінка самостійно вишила для хворих дітей 31 покривало "У 2019 році я занадто напився на різдвяній вечірці в офісі і посперечався з колегами, що витрачу 2020 рік на те, щоб привести себе в форму. Я виграв парі. Пишаюся собою" Цікаво Шалені різдвяні листівки: родина вже 7 років зображає "реальне життя" з дітьми на листівках "Я не бачив моїх бабусю і дідуся упродовж кількох місяців через карантин. Вони нарешті додзвонилися через відеозв’язок. Наскільки милим було лице мого дідуся, коли він мене побачив" "Старенький песик моєї дружини не може бавитися через артрит, але наше цуценя дуже його любить" "Сьогодні я врятувала кіцю на автомагістралі. Вона була дуже налякана" "Незважаючи на карантин, ми таки зустрілися"