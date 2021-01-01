Хотите сделать забавную новогоднюю фотосессию? Возьмите с собой собачку. Вы никогда не догадаетесь, что эти хитрецы захотят сделать перед камерой.

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