Котики и елки. Разве есть на свете что-то более взрывное? Вы оставляете их наедине на несколько минут – и пушистик уже разбивает очередную игрушку. А если задержитесь, то в дебошира будет целый трофей – талантливо свергнута с престола елка.

Life 24 собрал 15 гениальных решений от людей со всего мира, которые смогли перехитрить котиков и сохранить елку. Этот раунд мы выиграли. Но каков будет ответ от кошечек? Страшно представить. Интересно Бейби Йода и коронавирус: 25 креативных и смешных новогодних декораций – фото Котик явно не понимает, что это за магия Странно. Бушует котик, а арестовали елку. И где справедливость? К сожалению, котик перехитрил всех и занял престол Кажется, что дебошир что-то подозревает Ты не пройдешь, Фродо! Эту елку не опрокинешь... Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь Если не хотите, чтобы кот игрался с елкой, то нужно на время забыть о гравитации Шаманский ритуал, который отпугивает пушистых дебоширов Елка в душе, она выйдет позже Этих разбойников ничего не пугает Такая маскировка не защитит елку от пушистого захватчика И даже собачки любят похулиганить. Еще одна арестованая елка Хорошее и интересное решение, как уберечь елку от котика Интересно Дерзкий песик внезапно ворвался на рождественскую фотосессию семьи: теперь он звезда Интернета Котик готовится к маленькому преступлению С настенной елкой долго не поиграешся Настоящий портал, спасающий елку от маленькой лисички