Котикам вход запрещен: 15 гениальных способов спасти елку от пушистых дебоширов
Котики и елки. Разве есть на свете что-то более взрывное? Вы оставляете их наедине на несколько минут – и пушистик уже разбивает очередную игрушку. А если задержитесь, то в дебошира будет целый трофей – талантливо свергнута с престола елка.
Life 24 собрал 15 гениальных решений от людей со всего мира, которые смогли перехитрить котиков и сохранить елку. Этот раунд мы выиграли. Но каков будет ответ от кошечек? Страшно представить.
Интересно Бейби Йода и коронавирус: 25 креативных и смешных новогодних декораций – фото
Котик явно не понимает, что это за магия
Странно. Бушует котик, а арестовали елку. И где справедливость?
К сожалению, котик перехитрил всех и занял престол
Кажется, что дебошир что-то подозревает
Ты не пройдешь, Фродо! Эту елку не опрокинешь...
Если не хотите, чтобы кот игрался с елкой, то нужно на время забыть о гравитации
Шаманский ритуал, который отпугивает пушистых дебоширов
Елка в душе, она выйдет позже
Этих разбойников ничего не пугает
Такая маскировка не защитит елку от пушистого захватчика
И даже собачки любят похулиганить. Еще одна арестованая елка
Хорошее и интересное решение, как уберечь елку от котика
Интересно Дерзкий песик внезапно ворвался на рождественскую фотосессию семьи: теперь он звезда Интернета
Котик готовится к маленькому преступлению
С настенной елкой долго не поиграешся
Настоящий портал, спасающий елку от маленькой лисички
Поделиться новостью