Вы уже давно купили елку, слушаете новогодние песни и увешали все гирляндами, а праздничное настроение все не появляется? Герои этих фото сами создали себе новогоднее настроение: украсили свои дома и офисы такими декорациями, которые и представить было трудно!

Самые креативные, остроумные и трогательные фото новогодних декораций собрали в boredpanda. Возможно, что-то из этого вы позаимствуете и для украшения своего дома? Читайте также: "Что они курили?": 20 смешных новогодних свитеров, которые вас очень порадуют 18+ ""Небольшая"рождественская деревня, которую моя семья собирает вместе каждый год" "Похоже, кому-то здесь понравилось мое рождественское украшение" "Пустой флакон, который я забрал домой, когда мне поставили вакцину от Covid-19" Работница школьной столовой сделала эти декорации своими руками Фильм "Один дома" ожил в доме этой семьи Они создавали эту "инсталляцию" постепенно в течение нескольких месяцев Елочная игрушка, которая в этом году нужна абсолютно всем Креативная елочная "звезда" Малыш Йода в этом году – настоящий фаворит среди елочных украшений Еще одно креативное елочное украшение В этом году даже снеговики работают удаленно Вот как пасечник украсил свои ульи к Новому году А так поздравляют с Рождеством работники информационно-технической поддержки Этот мужчина решил создать креативное украшение, пока его жены не было дома Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь Когда соседи "немного" перестарались с гномами А эти декорации, похоже, делал фанат "елочек" в машину Наиболее актуальное (и практичное) украшение на елку в этом году Обычное рождественское метро в Варшаве Каждый фанат "Симпсонов" хотел бы иметь такие фигуры у своего дома! Кто-то украл декоративных оленей со двора этого человека, поэтому вместо них он поставил фото вора со скрытых камер Для кого-то этот год оказался слишком тяжелым Работники этой кофейни честно старались создать посетителям праздничное настроение Мужчина выставил этот плакат на случай, если у соседей и прохожих возникнут какие-то вопросы по поводу его яркого дом "Как в моем городе позволяют в этом году фотографироваться с Сантой" И как же обойтись без символа 2020? Этому Санте также не понравился 2020 Фото: boredpanda