Бейби Йода и коронавирус: 25 креативных и смешных новогодних декораций – фото
Вы уже давно купили елку, слушаете новогодние песни и увешали все гирляндами, а праздничное настроение все не появляется? Герои этих фото сами создали себе новогоднее настроение: украсили свои дома и офисы такими декорациями, которые и представить было трудно!
Самые креативные, остроумные и трогательные фото новогодних декораций собрали в boredpanda. Возможно, что-то из этого вы позаимствуете и для украшения своего дома?
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""Небольшая"рождественская деревня, которую моя семья собирает вместе каждый год"
"Похоже, кому-то здесь понравилось мое рождественское украшение"
"Пустой флакон, который я забрал домой, когда мне поставили вакцину от Covid-19"
Работница школьной столовой сделала эти декорации своими руками
Фильм "Один дома" ожил в доме этой семьи
Они создавали эту "инсталляцию" постепенно в течение нескольких месяцев
Елочная игрушка, которая в этом году нужна абсолютно всем
Креативная елочная "звезда"
Малыш Йода в этом году – настоящий фаворит среди елочных украшений
Еще одно креативное елочное украшение
В этом году даже снеговики работают удаленно
Вот как пасечник украсил свои ульи к Новому году
А так поздравляют с Рождеством работники информационно-технической поддержки
Этот мужчина решил создать креативное украшение, пока его жены не было дома
Когда соседи "немного" перестарались с гномами
А эти декорации, похоже, делал фанат "елочек" в машину
Наиболее актуальное (и практичное) украшение на елку в этом году
Обычное рождественское метро в Варшаве
Каждый фанат "Симпсонов" хотел бы иметь такие фигуры у своего дома!
Кто-то украл декоративных оленей со двора этого человека, поэтому вместо них он поставил фото вора со скрытых камер
Для кого-то этот год оказался слишком тяжелым
Работники этой кофейни честно старались создать посетителям праздничное настроение
Мужчина выставил этот плакат на случай, если у соседей и прохожих возникнут какие-то вопросы по поводу его яркого дом
"Как в моем городе позволяют в этом году фотографироваться с Сантой"
И как же обойтись без символа 2020?
Этому Санте также не понравился 2020
Фото: boredpanda
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