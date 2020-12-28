Ви вже давно купили ялинку, слухаєте новорічні пісні та обвішали усе гірляндами, а святковий настрій все не з'являється? Герої цих фото самі створили собі новорічний настрій: прикрасили свої будинки та офіси такими декораціями, які й уявити було важко!

Найбільш креативні, дотепні та зворушливі фото новорічних декорацій зібрали у boredpanda. Можливо, щось із цього ви запозичите і для прикрашання свого будинку? Читайте також: "Що вони курили?": 20 смішних новорічних светриків, які вас дуже потішать – фото 18+ ""Невеличке" різдвяне селище, яке моя родина збирає разом щороку" "Схоже, комусь тут сподобалась моя різдвяна прикраса" "Порожній флакон, який я забрав додому, коли мені поставили вакцину від Covid-19" Працівниця шкільної їдальні зробила ці декорації власноруч Фільм "Сам удома" ожив у будинку цієї родини Вони створювали цю "інсталяцію" поступово протягом кількох місяців Ялинкова іграшка, яка цього року потрібна абсолютно усім Креативна ялинкова "зірка" Малюк Йода цього року – справжній фаворит серед ялинкових прикрас Ще одна креативна ялинкова прикраса Цього року навіть сніговики працюють віддалено Ось як пасічник прикрасив свої вулики до Нового року А так вітають з Різдвом працівники інформаційно-технічної підтримки Цей чоловік вирішив створити креативну прикрасу, поки його дружини не було вдома Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут Коли сусіди "трішки" перестарались з гномами А ці декорації, схоже, робив фанат "ялиночок" у машину Найбільш актуальна (і практична) прикраса на ялинку цього року Звичайне різдвяне метро у Варшаві Кожен фанат "Сімпсонів" хотів би мати такі фігури біля свого будинку! Хтось вкрав декоративних оленів з подвір'я цього чоловіка, тому замість них він поставив фото крадія з прихованих камер Для когось цей рік виявився занадто важким Працівники цієї кав'ярні чесно старались створити відвідувачам святковий настрій Чоловік виставив цей плакат на випадок, якщо у сусідів та перехожих виникнуть якісь питання щодо його яскравого будинку "Як у моєму місті дозволяють цього року фотографуватись із Сантою" І як же обійтись без символу 2020 року? Цьому Санті також не сподобався 2020 рік Фото: boredpanda