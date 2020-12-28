Бейбі Йода та коронавірус: 25 креативних та смішних новорічних декорацій – фото
Ви вже давно купили ялинку, слухаєте новорічні пісні та обвішали усе гірляндами, а святковий настрій все не з'являється? Герої цих фото самі створили собі новорічний настрій: прикрасили свої будинки та офіси такими декораціями, які й уявити було важко!
Найбільш креативні, дотепні та зворушливі фото новорічних декорацій зібрали у boredpanda. Можливо, щось із цього ви запозичите і для прикрашання свого будинку?
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""Невеличке" різдвяне селище, яке моя родина збирає разом щороку"
"Схоже, комусь тут сподобалась моя різдвяна прикраса"
"Порожній флакон, який я забрав додому, коли мені поставили вакцину від Covid-19"
Працівниця шкільної їдальні зробила ці декорації власноруч
Фільм "Сам удома" ожив у будинку цієї родини
Вони створювали цю "інсталяцію" поступово протягом кількох місяців
Ялинкова іграшка, яка цього року потрібна абсолютно усім
Креативна ялинкова "зірка"
Малюк Йода цього року – справжній фаворит серед ялинкових прикрас
Ще одна креативна ялинкова прикраса
Цього року навіть сніговики працюють віддалено
Ось як пасічник прикрасив свої вулики до Нового року
А так вітають з Різдвом працівники інформаційно-технічної підтримки
Цей чоловік вирішив створити креативну прикрасу, поки його дружини не було вдома
Коли сусіди "трішки" перестарались з гномами
А ці декорації, схоже, робив фанат "ялиночок" у машину
Найбільш актуальна (і практична) прикраса на ялинку цього року
Звичайне різдвяне метро у Варшаві
Кожен фанат "Сімпсонів" хотів би мати такі фігури біля свого будинку!
Хтось вкрав декоративних оленів з подвір'я цього чоловіка, тому замість них він поставив фото крадія з прихованих камер
Для когось цей рік виявився занадто важким
Працівники цієї кав'ярні чесно старались створити відвідувачам святковий настрій
Чоловік виставив цей плакат на випадок, якщо у сусідів та перехожих виникнуть якісь питання щодо його яскравого будинку
"Як у моєму місті дозволяють цього року фотографуватись із Сантою"
І як же обійтись без символу 2020 року?
Цьому Санті також не сподобався 2020 рік
Фото: boredpanda
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