На Заході існує дуже кумедна святкова традиція – одягати новорічні светрики із потворним дизайном. Суть надзвичайно проста. Чим гірше він виглядає – тим краще. Тут можна зустріти все: п’яного Санта-Клауса, збуджених оленів та навіть Ніколаса Кейджа.

Life 24 зібрав для вас 20 найкумедніших новорічних светриків. Який із них ви хотіли б приміряти?

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Обережно! Нижче траплятимуться фотографії, які можна переглядати лише з 18 років.

Жінка вдягнула на себе новорічну ялинку / Фото pbs.twimg.com

Бідний олень трошки переївся солодкого / Фото cloudstatic.eva

Counter-Strike – новорічна версія / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Олені вирішили станцювати ламбаду / Фото i1226.photobucket.com

Ніколас Кейдж дивиться на вас, коли ви спите / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Гості на Новий рік, яких ми заслужили / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Новорічний фільм жахів / Фото cdn.instructables.com

Цей щасливчик отримав аж 2 костюми / Фото zvratenyhumor.sk

Сподіваємося, що це нога манекена / media0ch-a.akamaihd.net

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Хлопець переосмислив одяг давніх греків / Фото zvratenyhumor.sk

Тигрик трішки перебрав на Новий рік / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Людина-гірлянда. Чекаємо у Marvel! / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Бідний сніговик, його перевернули вверх ногами / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Ви одразу зрозуміли, що перед вами на фотографії? / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Кіберпанк – бюджетна версія / Фото media0ch-a.akamaihd.net

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Принт, який ілюструє увесь 2020 рік / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Санта трошки втомився / Фото thechive.files.wordpress.com

Король стилю на новорічній ночі / Фото img.joemonster.org

Як прикрасити себе на Новий рік / Фото zvratenyhumor.sk