"Що вони курили?": 20 смішних новорічних светриків, які вас дуже потішать – фото 18+
На Заході існує дуже кумедна святкова традиція – одягати новорічні светрики із потворним дизайном. Суть надзвичайно проста. Чим гірше він виглядає – тим краще. Тут можна зустріти все: п’яного Санта-Клауса, збуджених оленів та навіть Ніколаса Кейджа.
Life 24 зібрав для вас 20 найкумедніших новорічних светриків. Який із них ви хотіли б приміряти?
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Обережно! Нижче траплятимуться фотографії, які можна переглядати лише з 18 років.
Жінка вдягнула на себе новорічну ялинку / Фото pbs.twimg.com
Бідний олень трошки переївся солодкого / Фото cloudstatic.eva
Counter-Strike – новорічна версія / Фото media0ch-a.akamaihd.net
Олені вирішили станцювати ламбаду / Фото i1226.photobucket.com
Ніколас Кейдж дивиться на вас, коли ви спите / Фото media0ch-a.akamaihd.net
Гості на Новий рік, яких ми заслужили / Фото media0ch-a.akamaihd.net
Новорічний фільм жахів / Фото cdn.instructables.com
Цей щасливчик отримав аж 2 костюми / Фото zvratenyhumor.sk
Сподіваємося, що це нога манекена / media0ch-a.akamaihd.net
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Хлопець переосмислив одяг давніх греків / Фото zvratenyhumor.sk
Тигрик трішки перебрав на Новий рік / Фото media0ch-a.akamaihd.net
Людина-гірлянда. Чекаємо у Marvel! / Фото media0ch-a.akamaihd.net
Бідний сніговик, його перевернули вверх ногами / Фото media0ch-a.akamaihd.net
Ви одразу зрозуміли, що перед вами на фотографії? / Фото media0ch-a.akamaihd.net
Кіберпанк – бюджетна версія / Фото media0ch-a.akamaihd.net
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Принт, який ілюструє увесь 2020 рік / Фото media0ch-a.akamaihd.net
Санта трошки втомився / Фото thechive.files.wordpress.com
Король стилю на новорічній ночі / Фото img.joemonster.org
Як прикрасити себе на Новий рік / Фото zvratenyhumor.sk
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