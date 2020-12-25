Різдво у 20-градусну спеку на пляжі. Не можете уявити? А для австралійців в цьому немає нічого незвичайного. Попри традиційні атрибути - ялинку, вінки на дверях та сніг (щоправда, штучний), Різдво в Австралії часом може виглядати для нас досить дивно.

Як розповідають у boredpanda, новорічні свята в Австралії припадає на літні шкільні канікули, коли температура доходить до 20 градусів Цельсія. Тому багато хто на Різдво влаштовує пікніки прямісінько на пляжі або проводять час за іншими активностями на свіжому повітрі.

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За різдвяною вечерею ви не побачите пудингів чи звичних для нас салатів. Австралійці напередодні свята поспішають на рибні ринки, щоб купити до столу морепродукти та зробити барбекю з креветок та омарів.

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У boredpanda зробили добірку твітів, які наочно показують, яким може бути Різдво в Австралії – спекотним і навіть часом небезпечним.

Звична для Різдва температура Зображення boredpanda Зображення boredpanda Ну дуже різдвяна композиція! Зображення boredpanda

Cанті теж спекотно

Зображення boredpanda А цим іграшкам, схоже, також сумно через "неріздвяну погоду" Зображення boredpanda Як автралійці розуміють, що скоро Різдво Зображення boredpanda І ще одна точна прикмета – Різдво близько Зображення boredpanda

Ялинки у австралійців бувають досить оригінальні

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Яке Різдво, така і ялинка

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Традиційний жарт про Австралію

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Прикраси у австралійців теж досить незвичні

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Ось такі різдвяні гості в Австралії

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Неправильна різдвяна вечірка

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Зрештою, вони вміють пожартувати над собою

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