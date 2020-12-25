Санта в шортах, пітони та коали на ялинці: як святкують Різдво в Австралії - фото
Різдво у 20-градусну спеку на пляжі. Не можете уявити? А для австралійців в цьому немає нічого незвичайного. Попри традиційні атрибути - ялинку, вінки на дверях та сніг (щоправда, штучний), Різдво в Австралії часом може виглядати для нас досить дивно.
Як розповідають у boredpanda, новорічні свята в Австралії припадає на літні шкільні канікули, коли температура доходить до 20 градусів Цельсія. Тому багато хто на Різдво влаштовує пікніки прямісінько на пляжі або проводять час за іншими активностями на свіжому повітрі.
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За різдвяною вечерею ви не побачите пудингів чи звичних для нас салатів. Австралійці напередодні свята поспішають на рибні ринки, щоб купити до столу морепродукти та зробити барбекю з креветок та омарів.
У boredpanda зробили добірку твітів, які наочно показують, яким може бути Різдво в Австралії – спекотним і навіть часом небезпечним.
Cанті теж спекотно
Ялинки у австралійців бувають досить оригінальні
Зображення boredpanda
Яке Різдво, така і ялинка
Зображення boredpanda
Традиційний жарт про Австралію
Зображення boredpanda
Прикраси у австралійців теж досить незвичні
Зображення boredpanda
Зображення boredpanda
Ось такі різдвяні гості в Австралії
Зображення boredpanda
Неправильна різдвяна вечірка
Зображення boredpanda
Зрештою, вони вміють пожартувати над собою
Зображення boredpanda
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