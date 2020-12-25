Рождество в 20-градусную жару на пляже. Не можете представить? А для австралийцев в этом нет ничего необычного. Несмотря на традиционные атрибуты - елку, венки на дверях и снег (правда, искусственный), Рождество в Австралии иногда может выглядеть для нас довольно странно.

Как рассказывают в boredpanda, новогодние праздники в Австралии приходятся на летние школьные каникулы, когда температура доходит до 20 градусов Цельсия. Поэтому многие на Рождество устраивает пикники прямо на пляже или проводят время за другими активностями на свежем воздухе.

На рождественском ужине вы не увидеть пудингов или привычных для нас салатов. Австралийцы накануне праздника спешат на рыбные рынки, чтобы купить к столу морепродукты и сделать барбекю из креветок и омаров.

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В boredpanda сделали подборку твитов, которые наглядно показывают, каким может быть Рождество в Австралии – жарким и даже порой опасным .

Обычна для Рождества температура Изображение boredpanda Изображение boredpanda Ну очень рождественская композиция! Изображение boredpanda

Cанте тоже жарко

Изображение boredpanda А этим игрушкам, похоже, тоже печально из-за "нерождественской погоды" Изображение boredpanda Как австралийцы понимают, что скоро Рождество Изображение boredpanda И еще одна точная примета – Рождество близко Изображение boredpanda

Елки у австралийцев бывают довольно оригинальные

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Какое Рождество, такая и елка

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Традиционные шутки об Австралии

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Украшения у австралийцев тоже довольно необычные

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Вот такие рождественские гости в Австралии

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Неправильная рождественская вечеринка

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В конце концов, они умеют пошутить над собой

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