Санта в шортах, питоны и коалы на елке: как празднуют Рождество в Австралии - фото
Рождество в 20-градусную жару на пляже. Не можете представить? А для австралийцев в этом нет ничего необычного. Несмотря на традиционные атрибуты - елку, венки на дверях и снег (правда, искусственный), Рождество в Австралии иногда может выглядеть для нас довольно странно.
Как рассказывают в boredpanda, новогодние праздники в Австралии приходятся на летние школьные каникулы, когда температура доходит до 20 градусов Цельсия. Поэтому многие на Рождество устраивает пикники прямо на пляже или проводят время за другими активностями на свежем воздухе.
На рождественском ужине вы не увидеть пудингов или привычных для нас салатов. Австралийцы накануне праздника спешат на рыбные рынки, чтобы купить к столу морепродукты и сделать барбекю из креветок и омаров.
В boredpanda сделали подборку твитов, которые наглядно показывают, каким может быть Рождество в Австралии – жарким и даже порой опасным .
Cанте тоже жарко
Елки у австралийцев бывают довольно оригинальные
Изображение boredpanda
Какое Рождество, такая и елка
Изображение boredpanda
Традиционные шутки об Австралии
Изображение boredpanda
Украшения у австралийцев тоже довольно необычные
Изображение boredpanda
Изображение boredpanda
Вот такие рождественские гости в Австралии
Изображение boredpanda
Неправильная рождественская вечеринка
Изображение boredpanda
В конце концов, они умеют пошутить над собой
Изображение boredpanda
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